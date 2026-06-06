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03:24, 6 июня 2026

Генпрокуратура потребовала через суд отменить приватизацию "Араратцемента"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент", которое принадлежит лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, подала Генпрокуратура Армении.

Как писал "Кавказский узел", в мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что завод "Араратцемент", который принадлежит семье лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, будет национализирован. После этого Генпрокуратура распространила сообщение, в котором говорится, что в процессе приватизации компании были выявлены многочисленные нарушения, возбуждено уголовное дело.

Генпрокуратура Армении 5 июня подала в суд иск о защите государственных интересов на основании нарушений, которые были выявлены в процессе приватизации Араратского цементного завода, пишет АРКА.

После заявления Пашиняна Генпрокуратура 5 мая направила сообщение о преступлении в Антикоррупционный комитет, а уже 7 мая было инициировано уголовное производство. Кроме того, было направлено письмо в правительство Армении, в котором предложен обсудить меры по устранению выявленных нарушений, в том числе назначение в "Араратцемент" временного управляющего.

По данным прокуратуры, в ходе приватизации в 2001 году победителем конкурса была признана швейцарская компания Holcim LTD, но она впоследствии сама отказалась от инвестиционной программы. В 2022 году предприятие было приватизировано путем прямой продажи бельгийской компанией "Роберто" за 200 тысяч долларов. Учредителями компании были граждан Армении Азат, Роберт и Роман Мурадяны, а управляющим был назначен родственник Царукяна Ваагн Гулоян. Через шесть месяцев единоличным управляющим "Роберто" был назначен Гагик Царукян, а уже в 2003 году компания начала процесс ликвидации, завершившийся в 2008 году.

Пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян заявила, что правоохранительная система Армении работает по указке одного человека, а происходящее назвала "концертом по заявкам".

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Автор: "Кавказский узел"

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