Число запретов на ввоз товаров из Армении в Россию возросло перед парламентскими выборами

Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз в Россию ряда коньяков и вин, под запрет продажи попали 37 миллионов бутылок минеральной воды "Джермук". Пашинян назвал такие запреты обычной практикой, представители оппозиции увидели в действиях России политический подтекст.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении. В министерстве экономики Армении заявили, что не получали официального сообщения о введении ограничений и не могут назвать сроки ограничений. Остановку ввоза в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" Роспотребнадзор объяснил "временной санитарной мерой" из-за выявленного превышения содержания химических веществ.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Запрещен ввоз ряда марок вина и коньяка

Роспотребнадзор сообщил сегодня о приостановке реализации на территории РФ «выявленной некачественной» алкогольной продукции из Армении, а именно вина и коньяка, произведенного компаниями «Веди-Алко», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом «Шахназарян».

«Роспотребнадзор осуществляет контроль за продукцией в обороте, в том числе за алкогольной. По результатам мероприятий была выявлена продукция, нeсоответствующая обязательным требованиям, произведенная ЗАО «Веди-Алко», ООО «Абовянский коньячный завод», а также ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян» (Республики Армения)», - говорится на сайте ведомства.

«В целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции», - добавили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что «нeсоответствующей обязательным требованиям» является продукция «Вино ординарное сортовое красное полусладкое «Гетап Вернашен» (11% спирта, 0,75 л, розлив 03.02.2025) и «Вино ординарное сортовое белое сухое «Веди Алко» Харджи, Т3 «Легенды Arni» (12% спирта, 0,75 л, розлив 17.12.2024) производства ЗАО «Веди-Алко».

Также в списке «некачественной» продукции «Коньяк ординарный пятилетний «Армянский коньяк 5 звезд» (40% спирта, 0,5 л, розлив 20.01.2025), произведенный ООО «Абовянский коньячный завод» (Республика Армения, г. Абовян). Кроме того, выявлено «несоответствие» у «Армянского коньяка марочного выдержанного «КВ» семилетнего «Шахназарян ХО» (40% спирта, 0,5 л, розлив 16.05.2025), произведенного ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян» (Республика Армения, г. Егвард).

Запрет на ввоз "Джермука" затронул 37 миллионов бутылок

Запрет Роспотребнадзора на продажу воды «Джермук» из Армении затронул 37 млн бутылок, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор государственной системы маркировки «Честный знак». Блокировка коснулась минеральной, природной, лечебно-столовой питьевой и газированной воды, в том числе с вкусовыми добавками, которая выпускается в ПЭТ- и стеклянной таре объемом 0,33 литра, 0,5 литра, 1 литр и 1,5 литра.

ЦРПТ по поручению Роспотребнадзора приостановил оборот воды «Джермук» в связи с «необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации». Отгрузка и реализации указанной продукции в розничных и онлайн-каналах будет заблокирована до получения официального разрешения ведомства, подчеркнули в организации. Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что «Честный знак» интегрирован с каждой кассой страны, пишет Forbes.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил 22 мая, что ведомство фиксирует проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов, .

«Вопрос в том, что у нас проблемные не только цветы. У нас и с овощами и фруктами [также возникают проблемы]», — привело его слова «Вести» 22 мая.

Пашинян назвал запреты на ввоз обычной практикой

Ограничения на экспорт цветов из Армении — обычная ситуация при несоответствии товара фитосанитарным нормам, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам, пишет Aravot.

Он заявил, что такие ограничения всегда существовали, поскольку любой товар, не соответствующий фитосанитарным нормам, подпадает под запрет. По его словам, подобные ситуации возникали десятки раз за последние восемь лет.

«Как говорится, дружба есть дружба, а служение есть служение. Какое отношение дружеские отношения имеют к трудовым вопросам? Если отношения дружеские, значит ли это, что должны быть товары, не соответствующие стандартам ЕАЭС, что мы должны выходить за рамки всех правил?", - приводятся его слова в публикации от 22 мая.

Оппозиция назвала вопрос политическим

Когда власти Армении провоцируют и говорят на языке шантажа с таким государством, как Россия, они должны ожидать, что каждый день будут вводиться разные ограничения. Об этом заявил лидер партии «Сильная Армения», кандидат в премьер-министры Самвел Карапетян. Он пообещал, что после 7 июня любой возникающий вопрос будет решаться в течение дня.

«Мы должны вести сбалансированную политику с Россией, Евросоюзом, Соединёнными Штатами Америки», - подчеркнул лидер «Сильной Армении», - приводит его слова News.Am.

Представитель "Сильной Армении" Нарек Карапетян на встрече с избирателями 23 мая в городе Вагаршапат Армавирской области заявил, что запреты - результат недальновидной политики правительства, из-за которой Российская Федерация закрыла въезд для армянской продукции.

Карапетян отметил, что вслед за цветами под удар попадут и все остальные производители, что приведет к полному банкротству сел и разрушению экономики, созданной тяжелым трудом простых граждан, пишет агентство.

Представители оппозиции должны прекратить поощрять, провоцировать и призывать Россию вводить санкции против Армении, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, отвечая на вопрос о причинах санкций России в отношении армянских товаров.

«Обратитесь к калужскому Само <Самвелу Карапетяну>, к Роберту Кочаряну, к Гагику Царукяну, спросите их, хорошо ли им, что каждый день появляется видео, где их сторонников обвиняют в раздаче денег, и при этом они говорят, что Россия вот-вот что-то сделает…», — приводит его слова Aysor.Am

Ограничения на импорт цветов и минеральной воды Россия ввела на фоне подготовки армянских политических сил к парламентским выборам, намеченным на 7 июня. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Ранее Путин заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", и отметил, что в Москве “хотели бы” допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

В августе 2025 года сотни фур с виноградом, сливами и персиками не были пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и были вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции Гарник Даниелян.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2024 года житель Северной Осетии умер после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук", в которой оказался уксус. 19 января стало известно, что родственники Олега Гусова подали иск на полтора миллиарда рублей армянской компании-производителю воды, а также ее представителю и распространителям в России. ЗАО "Джермук Групп" отрицало обвинение семьи владикавказского предпринимателя Олега Гусова в причастности к его смерти армянской компании.