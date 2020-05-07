ЕСПЧ признал нарушение прав журналистки Исмайловой

07 мая 2020, 15:47

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу азербайджанской журналистки Хадиджи Исмайловой против правительства Азербайджана, постановив выплатить ей 6 тысяч евро компенсации.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека в феврале обязал власти Азербайджана выплатить Хадидже Исмайловой 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба за содержание под стражей по уголовному делу. Суд признал, что Исмайлову преследовали за журналистские расследования.

В 2014 году Хадиджа Исмайлова была задержана по обвинению в доведении до попытки самоубийства своего коллеги Турала Мустафаева. Позднее ей был предъявлен ряд экономических обвинений. Исмайлова вину не признала, но 1 сентября 2015 года суд в Баку вынес обвинительный приговор. Первоначально журналистку приговорили к 7,5 года заключения, но затем Верховный суд Азербайджана заменил реальный срок на 3,5 года условного лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В мае 2016 года Исмайлова вышла на свободу.

Европейский суд по правам человека 7 мая объявил решение по делу журналистки Хадиджи Исмайловой.

Жалоба в ЕСПЧ была подана "в связи с развернутой в 2012 году кампанией запугивания и травли Исмайловой в провластных СМИ". Тогда в Интернете были распространены кадры из интимной жизни журналистки. В провластной газете была опубликована статья, в которой Исмайлова была представлена как "распутная" женщина, а другие СМИ перепечатали эту статью. Журналистка сочла, что статья причинила ей душевные страдания, запятнала ее репутацию и обратилась в суд с иском против газеты. Однако иск не был удовлетворен, а вышестоящие инстанции оставили вердикт в силе, следует из решения ЕСПЧ.

Страсбургский суд удовлетворил жалобу и признал нарушение прав по ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции. ЕСПЧ постановил выплатить Исмайловой 4500 евро компенсации морального ущерба и еще 1500 евро - на возмещение судебных расходов.

Исмайлова выразила удовлетворение решением суда. "ЕСПЧ признал, что рупор правящей партии оклеветал меня и его публикация не относится к свободе выражения мнений. Я благодарна всем моим адвокатам, которые представляли меня в Страсбургском суде", - сказала Исмайлова.

Важным также она назвала то, что в своем решении ЕСПЧ указал на неисполнение двух предыдущих решений по ее делу.

Юрист в области права медиа Халид Агалиев также назвал важным решение ЕСПЧ с точки зрения создания прецедента признания незаконной кампании травли против критиков правительства.

"В Азербайджане периодически критики правительства становятся объектами нападок, травли в СМИ и социальных сетях. При этом организаторы этих кампаний переходят все красные линии приличия и этики. Местные же суды, охотно наказывая критиков власти, предпочитают отклонять иски против лиц, допускающих откровенные оскорбления и унижения", - заявил Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

Напомним, в январе 2019 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Хадиджи Исмайловой против правительства Азербайджана по делу о вмешательстве в ее личную жизнь. ЕСПЧ признал нарушения прав журналистки на уважение личной жизни, а также на свободу выражения и постановил выплатить ей компенсации на общую сумму 16 750 евро.

В апреле 2017 Европейский суд по правам человека признал нарушения прав группы заявителей, задержанных во время протестных акций. Среди них была Хадиджа Исмайлова. Ей ЕСПЧ присудил компенсацию на сумму 6 тысяч евро и еще 2 тысячи евро - на возмещение судебных расходов. Однако, по словам Исмайловой, еще в ноябре 2017 года правительство заблокировало все ее банковские счета под предлогом налогового долга, и потому она не может получать компенсации и денежные премии, присужденные международными организациями.

В апреле 2013 года Хадиджа Исмайлова стала одним из 10 победителей конкурса "Герой Кавказа-2012", проведенного "Кавказским узлом". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Хадиджи Исмайловой.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".