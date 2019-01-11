ЕСПЧ признал нарушение прав Хадиджи Исмайловой властями Азербайджана

11 января 2019, 07:07

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу журналистки Хадиджи Исмайловой на правительство Азербайджана по делу о вмешательстве в ее личную жизнь. ЕСПЧ признал нарушения прав журналистки на уважение личной жизни, а также на свободу выражения и постановил выплатить ей компенсации на общую сумму 16750 евро.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2012 года Хадиджа Исмайлова подверглась шантажу неизвестными лицами. 8 марта журналистка выступила с заявлением, в котором сообщила, что на ее домашний адрес поступило анонимное письмо с угрозами распространения ее интимных фото. 14 марта шантажисты исполнили свою угрозу: видеоролик, касающийся ее личной жизни, был выставлен в Интернете. Генеральная прокуратура Азербайджана 15 марта возбудила уголовное дело по статье 156 (нарушение неприкосновенности личной жизни) в связи с вмешательством в личную жизнь Хадиджи Исмайловой. Однако расследование оказалось безрезультатным, и журналистка в конечном итоге обратилась в ЕСПЧ.

ЕСПЧ 10 января объявил решение по данному делу, информация об этом опубликована на сайте организации.

Исмайлова с 2005 года работала журналистом-расследователем, в том числе на "Радио Азадлыг" (азербайджанская служба "Радио Свобода"). Она часто критиковала деятельность правительства Азербайджана. "В частности, в период между 2010 и 2012 годами она провела расследование и сообщила о предполагаемой коррупции в семье президента Азербайджана", - говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

В марте 2012 года Исмайлова получила письмо с угрозами и с фотографиями и видеокадрами ее интимной связи с другом. Видео было снято в спальне ее квартиры посредством скрытой камеры. В письме, отправленном из Москвы, содержалась угроза обнародования этих кадров, если она не прекратит расследования.

Однако журналистка не поддалась шантажу, и угрозы были исполнены, и видеозаписи, касающиеся ее личной жизни, были опубликованы в марте 2012 года в открытом доступе в Интернете. Еще два интимных видео были распространены в 2013 году.

Примерно в то же время, когда было опубликовано первое видео (март 2012 года), три контролируемые правительством газеты опубликовали статьи, в которых обвинили Исмайлову "в недостатке профессионализма", "предвзятости к правительству" и "аморальном поведении".

Проведя собственное расследование, Исмайлова обнаружила много скрытых камер в своей квартире, тайно установленную вторую телефонную линию, а также провода, используемые для трансляции отснятого материала с камер.

Органы прокуратуры возбудили уголовное дело в связи с угрозами и тайной съемкой. "Был предпринят ряд процедурных шагов, включая допрос Исмаиловой, и удовлетворена ее просьба допросить телефониста (сотрудника Государственного предприятия "Бактелеком"), который признал, что ему было приказано установить вторую телефонную линию в квартиру г-жи Исмайловой и подвести к ней провода", - говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

В ответ на публичные жалобы журналистки о непроведении эффективного расследования прокуратура опубликовала отчет о проведенной работе, сообщив о допросах свидетелей, в том числе ее парня, друзей, коллег и членов ее семьи.

В ответ Исмайлова немедленно подала гражданский иск, утверждая, что в сообщении прокуратуры была раскрыта информация о ее личной жизни, а именно полные имена и профессии ее друзей, коллег и семьи, а также ее домашний адрес и личность человека, который фигурировал в видео.

Однако ее жалобы и обращения в национальные суды о неэффективности расследования прокуратуры были отклонены.

ЕСПЧ пришел к выводу, что в отношении Исмайловой были нарушены ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни, жилья, корреспонденции) и 10 (свобода выражения мнений) Европейской конвенции прав человека, поскольку против нее была развязана систематическая клеветническая кампания в связи с ее журналисткой работой.

ЕСПЧ постановил выплатить журналистке компенсацию на сумму 15000 евро и еще 1750 евро на возмещение судебных расходов.

В сообщении также указывается, что ЕСПЧ расследует еще одно дело по жалобе Исмайловой, которое касается ее ареста в 2014 году по уголовному делу и осуждении к 7,5 годам лишения свободы. По этому делу она была условно освобождена в 2016 году, однако ей запрещен выезд из страны.

Хадиджа Исмайлова известна журналистскими расследованиями на тему коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года она была приговорена к 7,5 годам заключения по обвинениям в экономических преступлениях. В мае 2016 года Верховный суд заменил ей реальный срок на 3,5 года условно, с испытательным сроком пять лет. Исмайлова вины не признала. Журналистка подала жалобу в Европейский суд по правам человека на запрет покидать Азербайджан.

Сама журналистка Исмайлова удовлетворена решением ЕСПЧ.

"Конечно, Европейский суд по правам человека признал ответственность правительства за вмешательство в мою личную жизнь. Более того, суд счел, что это было связано с моей профессиональной работой, моими журналистскими расследованиями. В каждом решении суда, помимо назначения компенсаций, есть и предписания правительствам принять меры по устранению нарушений. Это касается как совершенствования законодательства, так и принятия мер конкретного характера. В этом смысле я хотела бы, чтобы ЕСПЧ более однозначно указал меры по установлению и наказанию виновных. О полном восстановлении справедливости можно будет говорить только тогда, когда будут найдены и наказаны виновные", - заявила Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

Это уже второе решение ЕСПЧ по ее жалобе против правительства Азербайджана, отметила Исмайлова.

Правительство не исполнило первое решение и заблокировало ее банковские счета, чтобы она не могла получать компенсации и денежные премии, присужденные международными организациями, сообщила Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", 14 ноября 2017 года Хадиджа Исмайлова узнала о блокировании своего счета в коммерческом банке Кapitalbank. Арестовать счет попросил через суд департамент локальных доходов Минналогов Азербайджана. 19 декабря Исмайлова сообщила об аресте еще одного ее счета. Журналистка назвала надуманными обвинения в неуплате налогов и пообещала продолжать разоблачать коррупцию азербайджанских чиновников. 21 декабря Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск министерства налогов Азербайджана к журналистке Хадидже Исмайловой и обязал ее выплатить штраф на 26 тысяч долларов. Ответчица сочла это попыткой ограничить ее сотрудничество с западными СМИ.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.