Суд обязал Исмайлову выплатить налоговикам более 26 тысяч долларов

21 декабря 2018, 15:57

Бакинский административно-экономический суд сегодня частично удовлетворил иск министерства налогов Азербайджана к журналистке Хадидже Исмайловой. Ответчица сочла это попыткой ограничить ее сотрудничество с западными СМИ.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 ноября 2017 года Хадиджа Исмайлова узнала о блокировании своего счета в коммерческом банке Кapitalbank. Арестовать счет попросил через суд департамент локальных доходов Минналогов Азербайджана. 19 декабря Исмайлова сообщила об аресте еще одного ее счета. Журналистка назвала надуманными обвинения в неуплате налогов и пообещала продолжать разоблачать коррупцию азербайджанских чиновников.

Хадиджа Исмайлова известна журналистскими расследованиями на тему коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года она была приговорена к 7,5 годам заключения по обвинениям в экономических преступлениях. В мае 2016 года Верховный суд заменил ей реальный срок на 3,5 года условного, с испытательным сроком пять лет. Исмайлова вины не признала. Журналистка подала жалобу в Европейский суд по правам человека на запрет покидать Азербайджан.

Сегодня завершился процесс по иску Минналогов, продолжавшийся год и месяц, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Хадиджа Исмайлова. "Это дело против меня было заведено в ноябре 2017 года, после того, как мне стали поступать денежные премии, присужденные международные организациями. Министерство налогов добилось ареста моих счетов и требовало от меня погашения налогового долга на сумму 63138 манатов (37 тысяч долларов). Из этой суммы 45145 манатов (26,5 тысячи долларов) я якобы сокрыла от налогообложения в качестве налога на прибыль в бытность руководителем бакинского бюро «Радио Азадлыг» (азербайджанская служба «Радио Свобода». - Прим. «Кавказского узла») в 2008 - 2010 годах", - пояснила журналистка.

Она отметила, что на "Радио Азадлыг" не была финансово ответственным лицом. "Минналогов не представило и не могло представить ни одного документа, подтверждающего это. Во-вторых, «Радио Азадлыг» - некоммерческая организация, и она не извлекает прибыли. В-третьих, ту же сумму Минналогов требует от «Радио Азадлыг», и оно оспаривает это в судебном порядке", - сказала Исмайлова.

В сентябре 2017 года Хадиджа Исмайлова за разоблачение коррупции была удостоена двух международных премий - фонда Right Livelihood и премии Алларда.



Кроме того, по словам Исмайловой, ее обвиняли в незаключении трудовых контрактов, по которым работники должны были платить 14-процентный подоходный налог, но платили лишь 4% упрощенный налог по договору об услугах. По мнению Минналогов, Исмайлова причинила этим государству ущерб на 17992 маната (10 тысяч долларов). Однако это обвинение судом было снято, сообщила Исмайлова. Она подчеркнула, что суд должен был отклонить иск целиком.

Исмайлова считает, что финансовые санкции со стороны Минналогов направлены на ограничение ее сотрудничества с международными медиаструктурами.

Она также отметила, что ее второй счет был заблокирован после того, как туда была перечислена компенсация, присужденная ЕСПЧ. "То есть одной рукой перевели деньги на счет, а другой заморозили его. Правительство хочет ограничить все мои законные источники доходов и, таким образом, побудить меня к противоправной деятельности, а потом обвинить меня в «незаконном предпринимательстве». Именно поэтому МИД Азербайджана не дает мне аккредитацию для сотрудничества с иностранными СМИ. Работа без аккредитации может быть классифицирована как «деятельность по незаконному извлечению доходов». По этой причине я прошу СМИ, где публикуюсь, не выписывать мне гонорары. А присужденные мне премии я просила переводить в благотворительные фонды", - рассказала Исмайлова.

Европейский суд по правам человека 6 апреля 2017 года признал нарушение прав граждан Азербайджана, оштрафованных и подвергнутых арестам за участие в акциях протеста в 2010-2014 годах, и постановил выплатить им компенсации. В частности, журналистке Исмайловой, согласно решению Европейского суда по правам человека, присуждена компенсация на сумму 6000 евро и еще 2000 евро на возмещение судебных расходов.

Исмайлова заявила, что и по поводу тяжбы с Минналогов намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Она подчеркнула, что продолжает вести журналистские расследования, касающиеся президента Азербайджана и его семьи.

Юрист Ялчин Иманов, защищавший Исмайлову в суде, считает сегодняшний вердикт необоснованным. "Верховный суд в мае 2016 года своем решении никаких финансовых обязательств на Хадиджу Исмайлову не накладывал. И почему-то Минналогов спустя полтора года решило истребовать с нее налоговый долг. Ясное дело, что это было сделано, чтобы лишить денежных премий. Сейчас вовсе принято абсурдное решение – заблокирована сумма денежной компенсации, установленной ЕСПЧ. Это противоречит нормам международного права. На компенсации ЕСПЧ не могут применяться санкции, изъятия, аресты", - сказал Иманов.

С 1 января 2018 года в Азербайджане вступил в силу закон о том, что граждан в судах могут защищать только члены коллегии адвокатов. Адвокатские полномочия Иманова были прекращены коллегией в ноябре 2017 года. Однако, поскольку договор между Исмайловой и Имановым был заключен до 1 января 2018 года, он имел право довести это дело до завершения разбирательства.

Иск Минналогов к Исмайловой частично удовлетворен, она должна выплатить государству 26,5 тысячи долларов, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в Бакинском административно-экономическом суде №1.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Хадидже Исмайловой.