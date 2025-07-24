Талех Багирзаде переведен на более строгий режим заключения после протеста

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В Азербайджане ужесточены условия лишения свободы лидеру движения «Мусульманское единство» Талеху Багирзаде. Его близкие считают, что Багирзаде наказали за протест против условий содержания заключенных.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2025 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным досудебное заключение под стражу Талеха Багирзаде и его сторонников Зульфугара Микаилова и Эльмана Агазаде. Суд обязал власти Азербайджана выплатить каждому из них 3900 евро компенсации за моральный ущерб и еще по 500 евро на возмещение судебных затрат.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Талех Багирзаде переведен из исправительного учреждения N12 в тюрьму крытого типа в пенитенциарном комплексе «Умбакы», где далее будет отбывать наказание. Решение об этом было принято Гарадагским районным судом 18 июля, семью богослова известили об этом 23 июля, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга лидера ДМЕ Лейла Исмаилзаде.

По ее словам, Багирзаде наказали за протесты против условий содержания заключенных в колонии, после инцидента с обрушением крыши в исправительном учреждении.

1 июня в исправительном учреждении N12 обрушилась крыша жилого здания, где находились осужденные, один заключенный получил травмы.

«После этого аварийные помещения были закрыты, часть заключённых из барака, где произошло обрушение были отправлены в Ленкоранское исправительное учреждение, остальные были размещены в других зданиях колонии. Это привело к скученности в браках. Так, в корпусе, рассчитанном на 200 человек, число заключенных возросло до 400–500», - рассказала Исмаилзаде.

По ее словам, Багирзаде также был возмущен тем, что после обрушения крыши в бараке началась паника: из-за того, что двери не открывали возникла давка, в которой пострадали некоторые заключенные.

«Из-за того, заключенные стали протестовать против такого отношения к ним их в день по два раза в жаркую погоду выстраивали во двое колонии. Мой муж в знак протеста отказался выходить на построение и требовал перевода осужденных в другое учреждение, чтобы в этой колонии отремонтировали здания. За это его посадили в карцер, сначала на 3 дня, потом - на 5, а далее - на 12 суток. В итоге в штрафной камере он провел более месяца, а сейчас его перевели в крытую тюрьму, где режим содержания суров, реже даются встречи и телефонные разговоры с близкими. В сутки только час дают на пребывание на открытом воздухе, заключенных содержат в одиночных или двухместных камерах. Целью является максимальная изоляция Талеха от других заключенных», - рассказала жена богослова.

Пенитенциарная службу оказалась недоступна для комментариев.