Заключенный пострадал при обрушении крыши в исправительном учреждении в Баку

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В исправительном учреждении №12 в Гарадагском районе Баку обрушилась крыша здания.

Инцидент произошел в исправительном учреждении 1 июня

Обрушилась крыша жилого здания, где находились осужденные. Один заключенный получил травмы, пишет Report.az со ссылкой на министерство юстиции Азербайджана.

Ведомство также отмечает, что больше пострадавших среди заключенных, а также среди сотрудников колонии нет.

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