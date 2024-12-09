Выросло число погибших при взрыве в многоэтажке в Сумгаите

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В больнице от травм, полученных при взрыве газа в сумгаитском многоквартирном доме, умер 16-летний юноша, он был сыном погибшего ранее мужчины.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря в Сумгаите произошел взрыв в жилом доме, пострадали шесть человек. Один из них умер 7 декабря в больнице. Жильцы пожаловались, что не получили помощи от властей и вынуждены жить во дворе.

Сегодня, 9 декабря стало известно, что в больнице в Сумгаите умер еще один пострадавший при взрыве в многоквартирном доме. Он сын первого погибшего, ему было 16 лет. Таким образом число погибших при взрыве возросло до двух человек, пишет Oxu.az.

Продолжается лечение его сестры, которой 13 лет.

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