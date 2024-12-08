Жильцы разрушенного дома в Сумгаите пожаловались на бездействие властей

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Жильцы дома, поврежденного взрывом газа в Сумгаите, пожаловались, что не получили помощи от властей и вынуждены жить во дворе. В мэрии заявили, что те, кто обратился за помощью, временно расселены в гостиницах.

Один из шести пострадавших умер в больнице

Взрыв в жилом доме в Сумгаите произошел 3 декабря. В результате пострадали шесть человек, трое из них получили помощь амбулаторно, еще трое были госпитализированы. 7 декабря в больнице скончался один из них - Рамин Алиев 1977 года рождения. Лечение еще двоих - юноши 2007 года рождения и девочки-подростка 2010 года рождения - продолжается, сообщает Report.

На месте взрыва ведутся укрепительные работы, рассказал 7 декабря пресс-секретарь городской Исполнительной власти Эйваз Годжаев. По его словам, жильцы трех подъездов уже вернулись в свои квартиры, а после "соответствующих мер безопасности" будет рассмотрен вопрос о возвращении жильцов еще двух подъездов.

"Что касается подъезда, где произошел инцидент, окончательное решение будет принято по итогам расследования специалистов профильных структур", - цитирует Годжаева агентство.

Власти отчитались об обеспечении пострадавших временным жильем

По данным МЧС, здание, в котором живут 70 семей, частично разрушено на первом и втором этажах одного из подъездов. Сразу после взрыва газа сотрудники МЧС эвакуировали жителей, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

По его словам, после оценки состояния здания сотрудниками МЧС три подъезда были признаны безопасными для дальнейшего проживания, и часть жильцов получила разрешение вернуться в квартиры. В обесточенный дом была возобновлена подача газа, света и воды. Экспертное заключение о состоянии другой части здания еще не готово.

Тех, кто обратился к нам за помощью, мы временно разместили в отелях

Пострадавшие семьи временно размещены в государственном жилом фонде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Исполнительной власти города. "Тех, кто обратился к нам за помощью, мы временно разместили в отелях, обеспечив их трехразовым питанием", - сказал он.

Жильцы нескольких квартир вынуждены жить во дворе



Войти в квартиры не можем, а жить негде

Однако некоторые жильцы пожаловались корреспонденту "Кавказского узла", что в субботу, 7 декабря, еще не были расселены и вынуждены жить и ночевать во дворе. В частности, Логман Асланов сообщил, что он сам и его семья живут на улице. "Ничего не меняется, продолжают обещать помощь. Спрашиваем у полиции, у МЧС, они ничего не знают. Жить нам негде. Входы в здание закрыты, стоит полиция, войти в квартиры не можем, а жить негде. Одни обещания", - сказал мужчина.

Аналогичную жалобу озвучил и Сахавет Нуриев. "Мы живем во дворе нашего дома, некоторые уехали к родственникам. Сумгаитская власть лжет, говоря, что жителей всем обеспечили", - сказал он.

"Нам говорят, что придет государственная экспертиза и оценит наш ущерб. Экспертизы нет, а в прессе власть уже сообщила, что ущерб жителям минимальный. Как такое может быть при полностью разрушенных двух этажах?" – возмутился Фаик Аскеров.

Комментариями от представителей городских властей относительно претензий этих жильцов "Кавказский узел" пока не располагает.

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