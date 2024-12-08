RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:30, 8 декабря 2024

Жильцы разрушенного дома в Сумгаите пожаловались на бездействие властей

Последствия взрыва в жилом доме в Сумгаите. Фото: Вугар Ханларов / Report https://report.az/ru/proisshestviya/fotoreportazh-s-mesta-vzryva-v-sumgajyte/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы дома, поврежденного взрывом газа в Сумгаите, пожаловались, что не получили помощи от властей и вынуждены жить во дворе. В мэрии заявили, что те, кто обратился за помощью, временно расселены в гостиницах.

Один из шести пострадавших умер в больнице

Взрыв в жилом доме в Сумгаите произошел 3 декабря. В результате пострадали шесть человек, трое из них получили помощь амбулаторно, еще трое были госпитализированы. 7 декабря в больнице скончался один из них - Рамин Алиев 1977 года рождения. Лечение еще двоих - юноши 2007 года рождения и девочки-подростка 2010 года рождения - продолжается, сообщает Report.

На месте взрыва ведутся укрепительные работы, рассказал 7 декабря пресс-секретарь городской Исполнительной власти Эйваз Годжаев. По его словам, жильцы трех подъездов уже вернулись в свои квартиры, а после "соответствующих мер безопасности" будет рассмотрен вопрос о возвращении жильцов еще двух подъездов.

"Что касается подъезда, где произошел инцидент, окончательное решение будет принято по итогам расследования специалистов профильных структур", - цитирует Годжаева агентство.

Власти отчитались об обеспечении пострадавших временным жильем

По данным МЧС, здание, в котором живут 70 семей, частично разрушено на первом и втором этажах одного из подъездов. Сразу после взрыва газа сотрудники МЧС эвакуировали жителей, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

По его словам, после оценки состояния здания сотрудниками МЧС три подъезда были признаны безопасными для дальнейшего проживания, и часть жильцов получила разрешение вернуться в квартиры. В обесточенный дом была возобновлена подача газа, света и воды. Экспертное заключение о состоянии другой части здания еще не готово.

Тех, кто обратился к нам за помощью, мы временно разместили в отелях

Пострадавшие семьи временно размещены в государственном жилом фонде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Исполнительной власти города. "Тех, кто обратился к нам за помощью, мы временно разместили в отелях, обеспечив их трехразовым питанием", - сказал он.

Жильцы нескольких квартир вынуждены жить во дворе

Войти в квартиры не можем, а жить негде

Однако некоторые жильцы пожаловались корреспонденту "Кавказского узла", что в субботу, 7 декабря, еще не были расселены и вынуждены жить и ночевать во дворе. В частности, Логман Асланов сообщил, что он сам и его семья живут на улице. "Ничего не меняется, продолжают обещать помощь. Спрашиваем у полиции, у МЧС, они ничего не знают. Жить нам негде. Входы в здание закрыты, стоит полиция, войти в квартиры не можем, а жить негде. Одни обещания", - сказал мужчина.

Аналогичную жалобу озвучил и Сахавет Нуриев. "Мы живем во дворе нашего дома, некоторые уехали к родственникам. Сумгаитская власть лжет, говоря, что жителей всем обеспечили", - сказал он.

"Нам говорят, что придет государственная экспертиза и оценит наш ущерб. Экспертизы нет, а в прессе власть уже сообщила, что ущерб жителям минимальный. Как такое может быть при полностью разрушенных двух этажах?" – возмутился Фаик Аскеров.

Комментариями от представителей городских властей относительно претензий этих жильцов "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Азер Гасымлы. Кадр из видео на его странице в соцсети TikTok – https://www.tiktok.com/@azer_gasimli/video/7297541829996596488
08 декабря 2024, 11:32
Азер Гасымлы задержан в Баку
Логотип Meydan TV. Скриншот от 06.12.24 из YouTube-канала Meydan TV, https://www.youtube.com/post/Ugkxu-nGzh1UQS3CAcwtbhniF-4elEo9ImOr
07 декабря 2024, 20:51
Задержания в Meydan TV стали новым витком репрессий против журналистов
07 декабря 2024, 15:15
Free Press Unlimited выступила в поддержку журналистов Meydan TV
Эмблема Комитета по защите журналистов. Фото: www.cpj.org
07 декабря 2024, 12:01
Правозащитники осудили задержание журналистов Meydan TV
07 декабря 2024, 05:24
Комитет министров Совета Европы потребовал от Баку выполнить решения ЕСПЧ по делу Сафарова
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:32, 8 декабря 2024
Ветер с Апшерона
32
Башар свергнут, России в Сирии нет
Фото
19:23, 5 декабря 2024
Ветер с Апшерона
5
Запад нам НЕ поможет
Фото
10:29, 5 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Политологический урок нудящим
Все блоги
Справочник
Журналистка «ТВ Пирвели» Мариам Гаприндашвили получила тяжелую травму головы, когда вела прямой репортаж с акции протеста возле парламента, она сейчас находится в больнице. Фото JAMnews предоставлено телеканалом JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

Блогеры
Фото
14:44, 8 декабря 2024
Ветер с Апшерона
Диктаторов губит врожденная глупость
Фото
09:32, 8 декабря 2024
Ветер с Апшерона
32
Башар свергнут, России в Сирии нет
Фото
19:35, 7 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
Общие законы у Азербайджана и Турции!
Фото
13:33, 7 декабря 2024
Ветер с Апшерона
10
Черная ночь на Кавказе
Фото
16:44, 6 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Сирия - первая костяшка домино?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Махачкала. Фото пресс-службы администрации Махачкалы https://mkala.ru/mycity/media/29
07 декабря 2024, 17:28
Интернет ограничен в Дагестане, Ингушетии и Чечне из-за учений Роскомнадзора

Роман Мурдиев (cлева) и Мансур Солтаев. Фото: https://chechombudsman.ru/
06 декабря 2024, 19:38
Солтаев заявил о подлоге следствия в деле Мурдиева

Ника Гварамия. Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge
06 декабря 2024, 15:48
Ника Гварамия арестован на 12 суток

Столб электролинии. Фото Елены Синеок. "Юга ру"
06 декабря 2024, 14:18
Жители Абхазии столкнулись с риском 16-часовых отключений света

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше