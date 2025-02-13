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13:40, 13 февраля 2025

ЕСПЧ признал нарушения прав трех осужденных по "Нардаранскому делу"

Протестные выступления в поселке Нардаран. 26 ноября 2016 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Страсбурге признал неправомерным досудебное заключение под стражу лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и его сторонников Зульфугара Микаилова и Эльмана Агазаде.

Как писал "Кавказский узел", 25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

ЕСПЧ 11 февраля обнародовал решение по делу "Багиров и другие против Азербайджана", заявителями по которому выступали Талех Багиров, Зульфугар Микаилов (Микаилзаде) и Эльман Агаев, которые были арестованы в ноябре 2015 года по "Нардаранскому делу". В обращении в ЕСПЧ они указали на неправомерность их предварительного заключения и несправедливое рассмотрение вышестоящими инстанциями жалоб на арест.

ЕСПЧ установил, что местные суды, избирая меру пресечения в виде ареста и рассматривая жалобы на эти решения, "исходили из стандартных выражений" и повторяли "основания" для заключения под стражу, приводимые следственным органом.

Также суды не приводили обоснованных причин для неудовлетворения жалоб на продление ареста, ходатайство об освобождении под домашний арест и или под залог, пришел к выводу ЕСПЧ.

Кроме того, заявители жаловались на содержание во время судебных процессов в железных клетках, расценив это как бесчеловечное или унижающее достоинство человека обращение.

Багирзаде также жаловался на нарушение презумпции невиновности, поскольку МВД и генпрокуратура Азербайджана в совместном сообщении выставили его лицом, совершившим преступлением, в то время как в отношении него было еще вступившего в силу приговора.

ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей по ст. 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения) и 5.3 ( право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции.

При этом ЕСПЧ ссылался на предыдущие свои прецедентные решения о том, что содержание в зале суда в железной клетке является действием, унижающим человеческое достоинство, что противоречит статье 3 Европейской конвенции. Также в решении указывается, что суды не приводили достаточных оснований отказу в избрании альтернативных мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей, что стало нарушением ст. 5.3 Европейской конвенции.

Жалоба Багирзаде на нарушение презумпции невиновности была оставлена без удовлетворения из-за упущение сроков подачи заявления.

ЕСПЧ постановил выплатить каждому заявителю по 3900 евро компенсации за моральный ущерб и еще по 500 евро на возмещение судебных затрат.

Представлявший в ЕСПЧ заявителей Джавад Джавадов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Микаилов и Агаев в настоящее время находятся на свободе, поскольку были помилованы.

Что касается Багирзаде, то он находится в тюремном заключении и нынешнее решение не предусматривает его освобождение, поскольку оно касалось досудебного ареста. По словам адвоката, решения по жалобе по существу дела еще нет.

Защитница прав религиозных активистов Арзу Абдулла сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что Микаилов и Агаев после освобождения покинули Азербайджан и находятся за рубежом. По ее словам, по Нардаранскому делу в тюрьмах все еще остаются пять человек, включая Талеха Багирзаде, Аббаса Гусейна, Джахада Бабакишизаде, Джаббара Джаббарова и Сейфаддина Ширванова.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2021 года Европейский суд по правам человека начал коммуникацию по жалобам девяти осужденных по "нардаранскому делу", которые заявили о жестоком обращении и отсутствии эффективных средств правовой защиты, а в ноябре 2022 года ЕСПЧ коммуницировал 40 жалоб фигурантов того же дела, которые просят признать неправомерным их уголовное преследование.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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