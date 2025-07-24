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09:41, 24 июля 2025

Верховный суд Азербайджана утвердил обвинительный приговор Али Керимли

Али Керимли. Фото: https://haqqin.az/news/324525

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд утвердил обвинительный приговор лидеру партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли по делу о клевете. На вердикт будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека, пообещали соратники Керимли. 

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2024 года Али Керимли был приговорен к штрафу по делу о клевете, хотя частный обвинитель требовал для него шесть месяцев заключения. Апелляционный суд в Баку утвердил обвинительный приговор.

Бывший член ПНФА Айдын Алиев обвинил Керимли в клевете, подав жалобу в порядке частного уголовного обвинения. Алиев – бывший председатель контрольно-ревизионной комиссии ПНФА, исключенный из партии за переход к провластной общественной деятельности. Керимли связал дело со своей политической деятельностью. 

23 июля в Верховном суде Азербайджана под председательством судьи Назима Мовсумова состоялось рассмотрение кассационной жалобы Керимли, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Фахраддин Мехтиев.

«Мы указали на необоснованность приговора в отношении Али Керимли и решения апелляционного суда, оставившего его в силе. Это дело вообще не должно было приниматься в производство и расследоваться судом.  Высказывания Керимли носили оценочный, в них не было ни оскорбления, ни клеветы. Обвинительный приговор нарушает в отношении Керимли ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав и свобод человека. Однако Верховный суд также оставил приговор в силе», - сказал Мехтиев.

В ПНФА заявили, что на решение Верховного суда будет подана жалоба в ЕСПЧ. «Возможности обжалования в местных судебных инстанциях исчерпаны. Следующий этап – жалоба в ЕСПЧ. Ясное дело, что это было не правовой, а политический процесс с целью наказать Али Керимли за его последовательную политическую борьбу с режимом», - сказали корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА.

"В этой стране нелегко быть последовательным, принципиальным оппозиционером, у нас и так не бывает ни дня без давления. Вот уже пять лет я лишен доступа к домашнему и мобильному интернету, и 20 лет мне не дают загранпаспорт, а более 10 членов нашей партии отбывает длительные тюремные сроки. Но какое бы они новое дело ни завели против меня, оно, однозначно, будет необоснованным", - сказал ранее Керимли.

Сотрудник Верховного суда подтвердил информацию о решении по делу Керимли. Истец Алиев оказался не доступным для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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