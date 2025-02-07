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00:31, 7 февраля 2025

Апелляционный суд утвердил обвинительный приговор Али Керимли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку утвердил обвинительный приговор лидеру партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли по делу о клевете. Керимли счел решение суда неправомерным и готовит кассационную жалобу. 

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2024 года Али Керимли был приговорен к штрафу по делу о клевете, хотя частный обвинитель требовал для него шесть месяцев заключения. Приговор не устроил Керимли, и он подал апелляцию.

Бывший член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Айдын Алиев обвинил лидера этой партии Али Керимли в клевете, подав жалобу в порядке частного уголовного обвинения. Алиев – бывший председатель контрольно-ревизионной комиссии ПНФА, исключенный из партии за переход к провластной общественной деятельности. Керимли связал дело со своей политической деятельностью. 

В Бакинском апелляционном суде 6 февраля под председательством судьи Фаига Ганиева состоялось рассмотрение жалобы Керимли на приговор. Сначала слово было предоставлено адвокату Керимли Фахраддину Мехтиеву. Он назвал приговор своему подзащитному “необоснованным и незаконным”. 

Высказывания Керимли носили оценочный характер. В них не было ни клеветы, ни оскорбления

По словам адвоката, в выражениях Керимли не было клеветы в адрес частного обвинителя. "Али Керимли вносил ясность в произошедшие факты. Журналистом ему был задан вопрос, и он отвечал на него. Его высказывания носили оценочный характер. В них не было ни клеветы, ни оскорбления", - сказал адвокат.

Он заявил, что суд первой инстанции, вынеся обвинительный приговор, нарушил право Керимли на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Европейской конвенцией прав и свобод человека. Поэтому приговор должен быть отменен, и дело прекращено по оправдательным основаниям, заявил адвокат, подчеркнув, что доводы защиты в подробностях изложены в жалобе, с которой судейский состав ранее имел возможность ознакомиться.

Сам Керимли в апелляционном суде также заявил о незаконности приговора. "Насиминский районный суд Баку, когда выносил в отношении меня приговор по жалобе бывшего члена ПНФА Айдына Алиева, исходил из трех моих мыслей. Это о том, что Айдын Алиев сблизился с властями, был исключен из партии за действия, противоречащие ее политическому курсу, и впоследствии был принудительно восстановлен в партии на основе необоснованного судебного решения. Но мои слова основывались на фактах. Он был исключен не мной, а решением президиума партии, который имел такие полномочия. А вот суд восстановил его в нарушение норм законодательства. А то, что он сблизился с властями, - это было мое мнение, основанное на оценке его действий по дискредитации партии", - сказал Керимли. 

Айдын Алиев, в свою очередь, сказал, что также остался недоволен приговором Керимли, поскольку наказание в виде денежного штрафа в 1500 манатов (около 900 долларов США) оказалось мягким. "Но я не стал подавать апелляцию, полагая, что и противоположная сторона не сделает этого. Но теперь, видимо, придется предпринимать новые шаги для более строгого наказания Али Керимли", -  отметил Айдын Алиев.

Судейский состав БАС после совещания оставил жалобу без удовлетворения и утвердил приговор, который теперь считается вступившим в силу.

В этой стране нелегко быть принципиальным оппозиционером, у нас нет ни дня без давления

После заседания суда Керимли назвал свое судебное дело "не правовым, а политическим процессом". "Дело не в 1500 манатах. Вопрос в создании серьезного прецедента. Сохранение приговора в силе показывает, что сотрудничество с властью, получается, унижает честь и достоинство человека. Десятки тысяч людей - депутаты, чиновники, члены избирательных комиссий и прочие - сотрудничают с властью. Решение суда выносится от имени государства. Тогда получается, что само государство рассматривает сотрудничество с властью оскорбительным", - сказал Керимли журналистам возле здания суда.

Относительно заявления частного обвинителя о намерении продолжить судебную тяжбу с Керимли лидер ПНФА сказал, что это его не удивляет. "Я знал, что власти не отстанут от меня. Айдын Алиев угрожал мне новыми уголовными делами. Конечно же, в этой стране нелегко быть последовательным, принципиальным оппозиционером, у нас и так не бывает ни дня без давления. Вот уже пять лет я лишен доступа к домашнему и мобильному интернету, и 20 лет мне не дают загранпаспорт, а более 10 членов нашей партии отбывает длительные тюремные сроки. Но какое бы они новое дело ни завели против меня, оно, однозначно, будет необоснованным", - сказал Керимли.

Керимли также отметил, что подаст кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции в Верховный суд.

Комментариями от частного обвинителя Керимли Айдына Алиева относительно итогов суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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