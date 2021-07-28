Оппозиционер Ягублу решил через суд добиться выезда за границу

28 июля 2021, 21:52

Оппозиционный политик Тофиг Ягублу, приговоренный к условному лишению свободы, попросил в суде разрешения на выезд в Грузию для участия в поминках матери. На заседании суда по его заявлению Минюст Азербайджана выступил против выдачи разрешения.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года Тофиг Ягублу был приговорен к четырем годам и трем месяцам заключения по делу о ДТП и нападении на семейную пару. Приговор был вынесен на фоне начатой Ягублу голодовки. Оппозиционер прекратил ее, только когда суд согласился перевести его под домашний арест. 28 сентября 2020 года Бакинский апелляционный суд вернул дело в Низаминский райсуд для ознакомления адвокатов с протоколами заседаний, сам процесс был отложен. Ягублу после ознакомления с протоколами заявил, что обнаружил в них фальсификации. 12 июля Ягублу запретили вылететь из Азербайджана в Грузию на похороны матери. Оппозиционер назвал отказ в выезде политически мотивированным. 15 июля апелляционный суд приговорил его к лишению свободы на 2,5 года условно.

Тофиг Ягублу - азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом". Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла дело Ягублу о хулиганстве частью репрессий против оппозиции. Азербайджанские правозащитники признали Ягублу политзаключенным. Пересмотреть приговор призывали власти США, ЕС и Великобритании.

Тофиг Ягублу обратился в Сураханский районный суд Баку для получения разрешения на временный выезд в Грузию для участия в поминках матери. "Поскольку Тофиг Ягублу отбывает условное наказание, мы обратились для получения разрешения на выезд по месту жительства политика в Сураханский районный суд Баку. Законодательство допускает предоставление такого разрешения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ягублу Агиль Лаиджев.

По его словам, заявление было рассмотрено сегодня в Сураханском суде под председательством судьи Анара Ибрагимова. В ходе заседание представитель Минюста выступил против удовлетворения заявления.

"Он [представитель Минюста] сказал, что решение о замене реального срока лишения свободы на условное наказание было принято Бакинским апелляционным судом только несколько дней назад. Это решение даже не взято на учет для контроля за исполнением наказания. Неизвестно насколько Тофиг Ягублу будет соблюдать требования условного наказания в условный срок. Представитель Минюста сказал, что еще потребуется время для выдачи заключения по данному вопросу", - рассказал адвокат. Он добавил, что судья объявит решение 30 июля.

Защитник считает доводы представителя Минюста несостоятельным. "В законодательстве этот вопрос - на усмотрении суда; и взято исполнение приговора на учет или нет - не имеет значения. С другой стороны, Тофиг Ягублу целый год находился под домашним арестом и строго соблюдал его условия, никаких замечаний не имел", - сказал Агиль Лаиджев.

Сам Ягублу сообщил, что его не выпустили из страны, чтобы попрощаться с больной матерью и принять участие в ее похоронах. "Пусть хоть сейчас не ставят препятствия, чтобы я выполнил сыновий долг, смог хотя бы принять участие на церемонии 40 дней, успел бы заказать надгробный памятник", - сказал Ягублу корреспонденту "Кавказского узла".

Дочь Ягублу, активистка Нигяр Хази заявила, что возмущена действиями властей, не позволяющих ее отцу выехать на поминки матери. "Это уже чересчур. Невозможно понять, почему они так мстительны. Пусть хотя бы позволят отцу приехать на поминки, скорбеть в кругу семьи", - отметила она.

В Сураханском районном суде воздержались от комментариев, отметив, что вопрос - на усмотрении судьи. Представители Минюста недоступны для комментариев.

Европейский суд по правам человека 15 июля объявил решение по двум жалобам Тофига Ягублу, назначив ему денежную компенсацию в 9 тысяч евро. Жалобы были связаны с задержаниями полицией и административными штрафами в 2012 году. ЕСПЧ и ранее признавал нарушение прав Ягублу. В апреле 2017 года Страсбургский суд постановил выплатить ему и другим активистам компенсации за нарушение их прав во время парламентских выборов. 5 ноября 2015 года ЕСПЧ принял аналогичное решение в отношении Ягублу в связи с его арестом по исмаиллинским событиям в 2013 году.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".