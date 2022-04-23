Политэмигранты из Азербайджана потребовали защитить права высланных из Германии активистов

23 апреля 2022, 06:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проживающие в Германии азербайджанские политэмигранты провели в Берлине акции протеста перед министерством иностранных дел и офисами правозащитных организаций. Они потребовали освободить высланных из Германии и арестованных в Баку активистов.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта из Германии в Азербайджан в порядке реадмиссии возвращены 38 человек, которые не смогли легализовать свое пребывание в этой стране. Правозащитники опасаются, что высланных могут ожидать репрессии в Азербайджане, поскольку ранее были арестованы по меньшей мере четыре активиста, депортированных из ФРГ.

В числе 38 граждан Азербайджана, которые были возвращены из Германии в рамках Соглашения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, оказался Самир Ашуров. Вечером 19 апреля Ашуров был задержан на территории Низаминского района Баку. Он обвиняется в нападении с ножом на человека. 21 апреля Низаминский районный суд Баку удовлетворил представление следственного органа об избрании в отношении Ашурова меры пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Правозащитники и супруга Ашурова назвали его дело политическим преследованием.

Акции перед МИД Германии и офисами правозащитных организаций, которые состоялись 21 апреля, были организованы Объединением азербайджанских политэмигрантов DAS ("Выбери демократический Азербайджан").

"Целью акций было привлечение внимания к делам высланных из Германии азербайджанских активистов, которые спустя некоторое время были арестованы на родине. В июне-ноябре 2021 года власти ФРГ в порядке так называемой реадмиссии фактически депортировали в Азербайджан активистов Муталлима Оруджева, Малика Рзаева, Джафара Мирзоева и Пюнхана Керимли. Впоследствии в Азербайджане их арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. При этом активистов подвергали пыткам. Совсем недавно, 29 марта, был выслан Самир Ашуров. И спустя 20 дней его также арестовали. Но ему «придумали» другое обвинение - умышленное причинении тяжкого вреда здоровью", - рассказал 22 апреля корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции.

Активист Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, 28 января был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мирзоева преследуют по политическим мотивам, уверен его брат. Осенью 2021 года были арестованы депортированные из Германии активисты Малик Рзаев и Муталлим Оруджев. Член партии Народного фронта Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года из Германии, был помещен под стражу в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, уверены его брат и однопартиец.

Он подчеркнул, что все упомянутые активисты в Германии участвовали в митингах протеста против нарушения прав человека в Азербайджане. "Политические мотивы преследования активистов не вызывают сомнений. Собственно, опасаясь репрессий, они и бежали из Азербайджана. Но власти Германии, не учитывая угроз преследования на родине, отказали им в предоставлении убежища", - отметил он.

Другой участник акций, член DAS Гаджи Калпализаде заявил корреспонденту "Кавказского узла", что аресты лиц, высланных в порядке реадмиссии, были произведены в нарушение международного права.

"Международные конвенции гласят, что лицо не может быть выдано государству, где его может ожидать несправедливый суд, неправомерный арест и пытки. То, что в Азербайджане нет справедливого правосудия, не обеспечивается верховенство закона не раз фиксировалось международными организациями, недавно было отражено в отчете Госдепа США", - отметил активист.

Активист DAS Эльбеи Дадашов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в МИД Германии и офисы правозащитных организаций были переданы обращения протестующих.

"Мы просили потребовать от правительства Азербайджана соблюдения принципов Соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, то есть обеспечивать контроль, чтобы высланные не подвергались преследованиям на родине. Мы призываем власти Германии учитывать правозащитный контекст в дипломатических отношениях с Азербайджаном. Власти Германии и ЕС должны принять соответствующие меры по освобождению уже арестованных активистов. Кроме того, обращения о предоставлении убежища должны очень внимательно и тщательно расследоваться, чтобы избежать случаев высылки лиц, которым грозят аресты и пытки. Мы также просим госструктуры Германии и, в частности МИД, Федеральное управления по мигрантам и беженцев, исследовать источники информации, на основании которой выдаются отказы в предоставлении убежища. Мы подозреваем, что нередко власти Азербайджан могут влиять на эти «источники»", - заявил активист.

Член НПО "Линия защиты" Тезехан Мирамли также считает, что высылаемые из Европы активисты подвергаются преследованию в Азербайджане по политическим мотивам.

"За последние полгода уже арестованы пять активистов. Эти люди принимали активное участие в общественно-политических процессах до отъезда из Азербайджана. Они были членами оппозиционных партий и общественных организаций или просто гражданскими активистами. Даже когда они были в Германии, они организовывали различные акции против нарушений прав человека в Азербайджане. Правительство Германии должно быть внимательным к обращениям об убежище. Такое ощущение, что там суды не вникают в суть дел. Показателен последний пример с Самиром Ашуровым. Его дважды в Азербайджане арестовывали за участие в политических акциях. Угрозы его преследования были очевидны. Тем не менее, его выдали - и вот он арестован в Баку", - сказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в посольстве Германии, отвечая на запрос корреспондента "Кавказского узла", отметили, что в дипмиссии в курсе дел указанных лиц. "Эти вопросы известны посольству. Мы внимательно отслеживаем развитие событий. В рамках переговоров с правительством Азербайджана мы регулярно контактируем также по вопросам прав человека", – сообщил 29 марта представитель посольства.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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