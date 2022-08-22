Активист Бахтияр Гаджиев задержан в Азербайджане

22 августа 2022, 13:37

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Задержание активиста Бахтияра Гаджиева может быть связано с его критическими публикациями в социальных сетях в адрес руководства МВД Азербайджана, предположили в НПО "Линия защиты".

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля глава НПО "Позитивные перемены" Бахтияр Гаджиев сообщил, что вечером 21 апреля его похитили четыре человека в масках. По словам активиста, его увезли в пригород Баку, где подвергли унизительному обращению, требуя удалить критические публикации о главе МВД и проправительственном активисте, и пригрозили расправой, если он продолжит критиковать министра. Гаджиев рассказал, что после этого добился приема у замминистра внутренних дел Исмета Алиева, но на встрече пришел к выводу, что у силовиков "нет намерения объективно расследовать это дело". Властям Азербайджана следует остановить необоснованное преследование активистов, заявил оппозиционный Национальный совет демократических сил, призвав наказать виновных в похищении руководителя НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева.

Бахтияр Гаджиев был задержан сегодня около 13.00 (12.00 мск), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" соучредитель правозащитной организации "Линия защиты" Заур Акпер.

"Бахтияра Гаджиева задержали несколько минут назад. О том, куда его увезли, пока информации нет. Пытаемся прояснить его судьбу", - сказал Акпер корреспонденту "Кавказского узла".

Он полагает, что задержание связано с публикациями в соцсетях, в частности, с критикой в адрес руководства МВД. "Его за последний год не раз подвергали задержаниям и вызовам в полицию в связи с этим", - утверждает Акпер.

Сам Гаджиев за несколько минут до этого опубликовал в Facebook* двухсекундное видео. В кадре темно и лишь слышна фраза: "Говорю, отпусти".

Представители пресс-службы МВД Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Напомним, в октябре 2021 года Бахтияр Гаджиев заявил, что полицейский в Баку применил силу при его задержании, а затем и в отделении. С Гаджиевым была проведена "профилактическая беседа", озвучило тогда свою версию МВД Азербайджана. В марте Гаджиев заявил, что был избит после акции протеста перед зданием МВД Азербайджана с требованием расследовать его жалобы.

В апреле 2021 года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Гаджиева и обязал власти Азербайджана выплатить ему компенсацию на сумму 12 850 евро. Активист указывал на неправомерное задержание и содержание под стражей по обвинению в уклонении от службы в армии и просил признать нарушение статьи о запрете пыток и бесчеловечного отношения (статья 3 Европейской конвенции о правах человека).

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.