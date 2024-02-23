Губад Ибадоглу. Фото meydan.tv

23 февраля 2024, 22:36

Адвокаты Ибадоглу проинформировали ЕСПЧ о состоянии ученого

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы оппозиционного политика и ученого экономиста Губада Ибадоглу на продление срока ареста и отказ в возвращении мобильных телефонов, изъятых при задержании. Защита также информировала Европейский суд по правам человека об очередном отказе в госпитализации политика и отсутствии результатов лечения.

Как писал "Кавказский узел", брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что оппозиционеру отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 15 февраля суд в Баку продлил срок ареста Ибадоглу до 24 мая. 

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялись два процесса по жалобам Ибадоглу, сообщил его брат Галиб Байрамов. "Одна жалоба была связана с продлением срока ареста Губада еще на три месяца. Адвокаты Губада указали на необоснованность продления срока предварительного заключения, поскольку после его ареста прошло семь месяцев и времени было достаточно для проведения необходимых следственных действий. Также они обратили внимание на серьезное ухудшение здоровья моего брата и просили хотя бы по гуманитарным соображениям изменить меру пресечения и освободить его из-под стражи, чтобы он мог получать эффективную медицинскую помощь на свободе. Но суд в очередной раз пренебрег правом и, исполнив политический заказ, оставил моего больного брата под стражей”, - сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Другой состав суда рассмотрел жалобу на отказ в возвращении двух мобильных телефонов Ибадоглу, изъятых при его задержании 23 июля. "Со времени изъятия телефонов прошло уже много месяцев. В телефонах есть информация личного характера, поэтому адвокаты просили вернуть их семье моего брата. Изъятие и хранение телефонов в течение длительного времени нарушает права моего брата на уважение частной жизни и права собственности. К сожалению, под предлогом того, что телефоны приобщены к делу как материальные доказательства, суд не удовлетворил жалобу”, - отметил Байрамов.

По его словам, адвокаты вновь обратились в ЕСПЧ в связи с отказом в госпитализации Ибадоглу в тюремную больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. 

"В то время, как в последние дни некоторым политзаключенным, несмотря на отсутствие их обращений, провели медобследования, На наши просьбы о госпитализации Губада в тюремную больницу нет никакой реакции от Минюста, Главного медуправления Минюста, Бакинского СИЗО-1. Губаду отказывают в оказании качественной медицинской помощи. Его обследования и назначение не адекватного степени болезней лечения, которое не приводит к улучшению состояния, носят формальный характер”, - сказал Байрамов.

Он напомнил, что в сентябре 2023 года ЕСПЧ по запросу защиты уже принимал такое решение, однако структуры Минюста ограничились лишь медобследованием и предоставили в Страсбургский суд искаженные данные.

Адвокат Зибейда Садыгова пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что защита еще в сентябре 2023 года обратилась в ЕСПЧ с просьбой в соответствии с правилом 39 Регламента суда применить обеспечительные меры для защиты здоровья Ибадоглу. "ЕСПЧ вправе для защиты охраны здоровья заявителя обязать правительство срочно принять меры для его эффективного лечения и отчитаться перед судом. ЕСПЧ удовлетворил нашу просьбу и согласно процедуре, правительство и мы информируем Страсбургский суд о ходе исполнения его решения. Мы в очередном письме указали, что хотя две недели назад Ибадоглу повысили дозу инсулина и назначили введение ему лекарств под капельницей для очищения крови и уменьшения уровня сахара, эффективных результатов нет. И мы настаиваем, что Ибадоглу должен быть помещен по меньшей мере в госпиталь Пенитенциарной службы для комплексного обследования и лечения”, - сказала Садыгова. 

Она подтвердила, что апелляционные жалобы Ибадоглу не были удовлетворены. "Эти вопросы мы также включим в дополнение к нашей другой жалобе в ЕСПЧ уже в связи с необоснованным заключением Ибадоглу и нарушением его прав", - продолжила адвокат.

В Бакинском апелляционном суде также сообщили, что обе жалобы арестованного оппозиционера отклонены, воздержавшись от комментариев.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что коллегия адвокатов Нью-Йорка осудила власти Азербайджана за "лишение медицинской помощи" оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу, содержащегося под стражей, и потребовала его освобождения. Общественный комитет защиты прав Ибадоглу выразил тревогу за состояние здоровья политика.

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Примечание:

"Азербайджанский активист Челеби связал свой арест с постами в соцсетях", "Ибадоглу отказано в праве звонить адвокатам", "Суд утвердил отказ перевести Ибадоглу в тюремный госпиталь".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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