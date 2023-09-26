Суд в Баку оставил под арестом журналиста Нурлана Гахраманлы

26 сентября 2023, 23:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку отказался отменить или сократить административный арест журналиста-фрилансенра Нурлана Гахраманлы, арестованного за критику действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. Защита намерена обжаловать его арест в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", журналист Нурлан Гахраманлы, известный в Азербайджане под псевдонимом Либре, 13 сентября был вызван в Службу госбезопасности из-за своих постов в соцсетях и получил угрозы физического насилия. Силовики потребовали прекратить публикации на тему вооруженного конфликта с Арменией. Позднее стало известно, что Гахраманлы арестован на 30 суток. Преследованию за антивоенные высказывания и критику антитеррористической операции в Карабахе подверглись, помимо Гахраманлы, еще не менее пяти активистов.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября и их результатах можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Бакинский апелляционный суд (БАС) рассмотрел сегодня жалобу на арест Гахраманлы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Эльчин Садыгов.

По словам защитника, Гахраманлы был задержан 21 сентября и в тот же день решением суда арестован на 30 суток по ст. 388-1.1.1 (Размещение в сети запрещенной к распространению информации) КоАП Азербайджана.

«Однако он не совершал вменяемого ему административного правонарушения. Его посты в социальных сетях не содержали информации, которую запрещается публиковать в интернете. В решении суда на основе представления прокуратуры лишь в общем была отсылка к требованию закона «О защите информации», который Гахраманлы якобы нарушил. Но деле Гахраманлы не нарушил закон, он не разглашал каких-либо сведений военного характера. Он лишь выступил с критикой последних военных действий в регионе, а это укладывается в определение свободы выражения, гарантированной Европейской конвенцией прав и свобод человека», - отметил адвокат.

Садыгов отметил, что задержание журналиста сопровождалось грубым нарушением его прав и требований закона.

«Человек, который подозревается в административном правонарушении, подлежит задержанию на месте совершения проступка. К примеру, если кто-то совершает мелкое хулиганства или не подчиняется законному требованию полиции, его могут задержать на месте. В остальных случаях подозреваемого должны вызывать в полицию или же задерживать тогда, когда он не явился по вызову. По словам Гахраманлы и его родственников, журналиста забрали из дома в Сумгаите 4-5 человек и насильно повезли в городское управление полиции. Далее его привезли в управление генеральной прокуратуры по неуголовным преследованиям, где составили протокол в связи с его публикациями в соцсетях, а потом Ясамальский районный суд приговорил его к 30 суткам административного ареста», - сказал адвокат.

По словам Садыгова, суд проигнорировал заявление журналиста о физическом насилии. «Гахраманлы сказал, что его подвергали физическому давлению не только когда его уводили из дома, но и после задержания. Он об этом говорил и в суде первой инстанции, и сегодня в апелляционном суде, но апелляционный суд провел формальное разбирательство и оставил решение об аресте в силе. Суд даже не стал смягчать наказание: ему было назначено максимальное наказание по этой статье, хотя она предусматривает и альтернативные виды наказания в виде штрафа», - добавил Эльчин Садыгов.

Поскольку по административным делам в Азербайджане высшей инстанцией обжалования является апелляционный суд, защита теперь будет готовить заявление в ЕСПЧ, чтобы в перспективе Гахраманлы добился признания нарушения его прав и компенсации за моральный ущерб.

В БАС корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что жалоба Гахраманлы на арест отклонена.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.