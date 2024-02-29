Апелляционный суд оставил под арестом руководителя "Kanal-13"

29 февраля 2024, 00:24

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Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу руководителя азербайджанского интернет-телевидения "Kanal-13" Азиза Оруджева на продление ему срока предварительного заключения. Защита считает необоснованным содержание журналиста под стражей.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2023 года суд отказался отпустить под домашний арест Азиза Оруджева, апелляционную жалобу на это решение журналист проиграл. Адвокаты назвали арест необоснованным и указали на нарушение конфиденциальности общения с подзащитным. 21 февраля суд продлил арест Оруджева еще на месяц.

27 ноября 2023 года полицейские провели обыск в доме Азиза Оруджева. Оруджев был задержан по обвинению в самовольном строительстве, позднее добавилось обвинение в контрабанде. Сам журналист связал задержание с профессиональной деятельностью. В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Бакинском апелляционном суде 28 февраля состоялось рассмотрение жалобы на продлении срока предварительного заключения Азиза Оруджева еще на месяц, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов.

"В апелляционной жалобе содержалась просьба отменить решение о продлении срока ареста Азиза Оруджева и избрать в отношении него другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В ходе заседания суда защита указала на безосновательность утверждений следствия о том, что Азиз Оруджев, находясь на свободе, может скрыться, оказать воздействие на следствие. Следствие никаких доказательств в подтверждение своей аргументации не представило. Доводы следствия были бы в том случае состоятельны, если бы ранее Оруджев уклонялся от явки в полицию. Но Азиз Оруджев – журналист, известный в обществе человек, он дорожит своей репутацией и потому не станет уклоняться от следствия. С другой стороны, инкриминируемая ему статья относится к экономическим преступлениям, он не обвиняется в тяжких преступлениях против личности, и, с этой точки зрения, содержание его под стражей также не имеет разумных объяснений", - рассказал адвокат.

Однако апелляционный суд вопреки доводам защиты оставил жалобу на арест Оруджева без удовлетворения.

«Судя по тому, что срок ареста был продлен только на месяц, полиция планирует уже завершать предварительное следствие. Когда дело поступит в суд, мы вновь будем ходатайствовать об изменении меры пресечения», - сказал адвокат.

Байрамов отметил, что неудовлетворение в очередной раз жалобы на содержание Оруджева под стражей будет отражено в готовящейся жалобе журналиста в ЕСПЧ на необоснованное уголовное преследование.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении жалобы Оруджева. Представители стороны обвинения оказались не доступными для комментариев.

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