Суд отказался перевести Азиза Оруджева под домашний арест

27 декабря 2023, 19:23

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Суд в Баку отказался смягчить меру пресечения руководителю YouTube-проекта Kanal-13 Азизу Оруджеву. Адвокаты назвали это решение необоснованным и указали на нарушение конфиденциальности общения с подзащитным.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения (в последние годы вещает в формате YouTube-канала Kanal-13) Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца. 19 декабря Оруджев был также обвинен в контрабанде.

В Сабаильском районном суде сегодня состоялось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения в отношении руководителя YouTube-проекта Kanal-13 Азиза Оруджева и переводе его под домашний арест.

Защита мотивировала ходатайство отсутствием в инкриминируемых Оруджеву деяниях состава преступления, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов.

"Азиза Оруджева обвиняют в "незаконном строительстве дома" на земельном участке, на который он "не имел прав собственности". Однако Оруджев приобрел этот участок у конкретного лица и сделка была оформлена государственным нотариусом. Статус земельных участков на этой территории не определен и там десятилетиями люди строят дома, подводят к ним коммуникации от коммунальных служб и ни у кого проблем не возникает. Обвинение в "контрабанде иностранной валюты" также не подкрепляется конкретными фактическими доказательствами. Азиз Оруджев не был пойман с поличным при пересечении границы. Ему брат прислал из-за рубежа небольшую сумму денег и это не может считаться контрабандой, так как в примечаниях к Уголовному кодексу Азербайджана указано, что контрабандой считается незаконное перемещение через границу денежных средств на сумму, превышающую 50 тысяч манатов (около 30 тысяч долларов)", - сказал адвокат.

С другой стороны, "если бы даже привлечение Оруджева к уголовной ответственности было бы обоснованным и на период следствия нет никакой необходимости содержать его под стражей", добавил Байрамов. "Следствие не представило обоснованных доказательств того, что, оставаясь на свободе, Оруджев может скрыться или как-то помешать расследованию. Ранее Оруджев уже отбывал условное наказание и каких-либо нареканий у него не было, он вовремя отмечался в органах пробации”, - отметил Байрамов.

Сам Оруджев связал уголовное дело с его профессиональной журналистской работой, подчеркнул Байрамов. "Азиз Оруджев сказал, что аресты журналистов в Азербайджане стали обыденным делом и он всегда был готов к этому. Однако его беспокоит и возмущает блокировка пенсионной карты его пожилой матери", - сказал Байрамов.

Другой адвокат, Агиль Лаидж, обратил внимание на то, что в ходе судебного процесса была "нарушена конфиденциальность общения защитников с Оруджевым". "Конвоиры встали перед стеклянной клеткой и не позволили нам конфиденциально общаться с Азизом Оруджевым до и после заседания. А вообще в ходе процесса судья должен был позволить Оруджеву сесть рядом с адвокатами, чтобы он мог консультироваться с защитниками", - сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

В Сабаильском суде подтвердили, что ходатайство Оруджева отклонено. Что касается ограничения конфиденциального общения Оруджева с адвокатами, сотрудник суда сказал, что конвоиры подчиняются пенитенциарной службе и вопрос надо адресовать в это ведомство. Представители Пенитенциарной службы оказались недоступными для комментариев.

Сегодня также стало известно, что суд в Баку арестовал на три месяца бывшего сотрудника интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эмина (Эминова). Журналист обвинен в контрабанде, как и руководитель Kanal-13 Азиз Оруджев.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2017 года исполнительный директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев был осужден на шесть лет по обвинению в незаконном предпринимательстве. Журналист вины не признал и обжаловал приговор. В апреле 2018 года Верховный суд заменил ему реальный срок на три года лишения свободы условно, а в ноябре 2019 года суд отказал ему в освобождении от условного наказания и снятии судимости.

Брат осужденного, учредитель Kanal-13 Анар Оруджев связал преследование журналиста с его профессиональной деятельностью. Азербайджанский Центр защиты политзаключенных счел Азиза Оруджева преследуемым по политическим мотивам. В феврале 2020 года Бакинский апелляционный суд удовлетворил просьбу Азиза Оруджева об освобождении от условного наказания и снятии судимости.

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