Адвокат Гасымовой пожаловалась на нарушение конфиденциальности

02 февраля 2024, 16:04

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Суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе журналистки Abzas Media Эльнары Гасымовой под домашний арест, сообщила адвокат. Она направила жалобу в Минюст и омбудсмену Азербайджана на действия силовиков, которые при посещении СИЗО заставили ее показать материалы по делу Гасымовой.

"Кавказский узел" писал, что 13 января полицейские потребовали от Эльнары Гасымовой явиться на допрос, заявив, что хотят прояснить вопросы по делу ее коллег из Abzas Media. Однако после допроса журналистка и сама была задержана в качестве подозреваемой по делу о контрабанде, которое расследуется в отношении еще пяти членов команды Abzas Media. 15 января суд отправил ее под арест на два месяца и 17 дней.

Эльнара Гасымова стала шестой арестованной по делу Abzas Media. Ранее, с 20 ноября по 14 декабря 2023 года, были задержаны и затем арестованы директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Гасысомовой на отказ в переводе под домашний арест, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Айша Абдель Гадир.

Она назвала решение «необоснованным». "Нет никаких материальных и процессуальных оснований для содержания Эльнары Гасымовой под стражей. Нет доказательств того, что, оставаясь на свободе она может скрыться, повлиять на ход расследования. Все это субъективные предположения следственного органа", - сказала Гадир.

Адвокат также указал на необоснованный осмотр ее документов 1 февраля в Бакинском СИЗО-1 сотрудниками учреждения после встречи с Гасымовой. По словам Гадир, после встречи с Гасымовой ее документы проверили и прочитали сотрудники СИЗО.

"Когда, от меня потребовали показать документы, я сказала, что материалы адвоката конфиденциальны, но они проигнорировали это. Меня отвели в другую комнату и сказав, что увидели, как Эльнара Гасымова делала заметки в моих бумагах, этим объяснили необходимость просмотра документов. Но в этом и суть адвокатской работы, чтобы выяснять доводы, подзащитного, собрать доказательства в его защиту. Однако сотрудники СИЗО просмотрели и прочитали имевшиеся у меня документы и тем самым они полностью нарушили конфиденциальность документов защитника", - отметила адвокат.

Она подчеркнула, что согласно статье 7 закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности", собранные адвокатами в связи с профессиональной деятельностью документы и другие доказательства, адвокатские производства (досье) не могут истребоваться и изыматься следственными и судебными органами. "Однако в нарушение требования этого закона всеми документы 1 февраля были в Бакинском СИЗО прочтены", - сказала адвокат.

В связи с этим она официально обратилась в Минюст, к омбудсмену и в коллегию адвокатов с просьбой принять меры по восстановлению ее прав, в том числе обеспечить проведение служебного расследования в отношении сотрудников, нарушивших ее права.

В свой жалобе адвокат также указала, что 31 января Гасымовой в СИЗО не позволили позвонить ей, заявив, что журналистке введен запрет на телефонные разговоры и встречи. Однако, подчеркнула Гадир, в решении следователя об ограничении телефонных разговоров и встреч указывается, что эта мера не касается общения с адвокатами, в том числе по телефону.

Кроме того, закон "О правах и свободах лиц, содержащихся в местах заключения" также исключает ограничения на телефонные разговоры арестанта с адвокатом, подчеркнула адвокат Гадир.

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров подчеркнул, что общение адвоката с подзащитным носит конфиденциальный характер, а записи, документы адвоката не могут ни в коему случае проверяться в СИЗО.При входе в СИЗО, поскольку это режимное учреждение, проверка может осуществляться на предмет проноса запрещенных предметов, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт также указал на неправомерность запрета арестанту звонить своему адвокату.

Представители Пенитенциарной службы и аппарата омбудсмена оказались недоступны для комментариев.

Эльнара Гасымова предвидела свой арест, потому заранее подготовила послание властям и коллегам с реакцией на это событие. Голос независимой журналистики невозможно заглушить преследованиями, выразила уверенность Гасымова и призвала коллег не бояться арестов.

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