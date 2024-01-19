Суд отказался освободить из-под стражи азербайджанских журналистов

19 января 2024, 16:43

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Апелляционный суд в Баку утвердил решение об аресте журналистки Эльнары Гасымовой и оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе под домашний арест журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, которые арестованы по делу Abzas Media.

"Кавказский узел" писал, что 13 января полицейские потребовали от Гасымовой явиться на допрос, заявив, что хотят прояснить вопросы по делу ее коллег из Abzas Media. Однако после допроса журналистка была задержана в качестве подозреваемой по делу о контрабанде, которое расследуется в отношении еще пяти членов команды Abzas Media. 15 января суд отправил ее под арест на два месяца и 17 дней.

Эльнара Гасымова стала шестой арестованной по делу Abzas Media. Ранее, с 20 ноября по 14 декабря 2023 года, были задержаны и затем арестованы директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Бакинский апелляционный суд 19 января рассмотрел жалобу на арест журналистки Abzas Media Эльнары Гасымовой. "Мы просили суд отменить решение об аресте Эльнары Гасымовой. Однако следственный орган повторил свои утверждения о том, что, находясь на свободе, она может скрыться, помешать ходу расследования. Мы в ответ указали, что следствие продолжается два месяца и за это время Гасымова дважды по первому вызову приходила полицию. Каких-либо доказательств, что она "пыталась помешать следствию", нет", - сказала корреспонденту "Кавказского узла"» адвокат Аиша Абдель Гадир.

По ее словам, защита просила апелляционный суд отменить решение об аресте и избрать другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако апелляционный суд оставил жалобу на арест без удовлетворения.

Эльнара Гасымова предвидела свой арест, потому заранее подготовила послание властям и коллегам с реакцией на это событие, рассказал супруг взятой под стражу журналистки Abzas Media. Голос независимой журналистики невозможно заглушить преследованиями, выразила уверенность Гасымова и призвала коллег не бояться арестов.

Также Бакинский апелляционный суд рассмотрел сегодня жалобу на отказ в переводе под домашний арест журналиста-расследователя Бабалы. "Мы указали на отсутствие материальных и процессуальных основ для содержания Бабалы под стражей. Против него нет никаких первичных доказательств. Кроме того, нет целесообразности держать его в СИЗО, поскольку отсутствуют основания предполагать, что он может скрыться, как-то повлиять на ход следствия. Когда были арестованы другие фигуранты этого дела, Бабалы был на свободе и был допрошен в качестве свидетеля. У него уже были основания для предположений, что его могут арестовать. Тем не менее, он не предпринимал попыток скрыться, продолжал оставаться в публичном пространстве и публиковать посты в социальных сетях", - рассказал адвокат Расул Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что у Бабалы также есть проблемы со здоровьем - он инвалид по зрению. "Одним глазом он вообще не видит, другим глазом видит плохо", - рассказал адвокат. Однако, по его словам, апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

В БАС подтвердили, что жалобы Гасымовой и Бабалы отклонены. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

В распоряжении корреспондента "Кавказского узла" имеется решение Хатаинского районного суда от 14 декабря в 2023 года об избрании в отношении Хафиза Бабалы меры пресечения в виде ареста на три месяца. Согласно документу, следствие обосновывает ходатайство об аресте Бабалы его причастностью к контрабанде иностранной валюты в период 2022-2023 годов. В свою очередь Бабалы, как отмечено в решении суда, отвергает обвинение и подчеркивает, что с 2019 года вообще не выезжал за границу.

9 января Бабалы распространил из СИЗО заявление, в котором потребовал опровержений от изданий, которые опубликовали информацию о том, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров.

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