Журналистка Эльнара Гасымова призвала коллег не бояться арестов

18 января 2024, 23:59

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Эльнара Гасымова предвидела свой арест, потому заранее подготовила послание властям и коллегам с реакцией на это событие, рассказал супруг взятой под стражу журналистки Abzas Media. Голос независимой журналистики невозможно заглушить преследованиями, выразила уверенность Гасымова и призвала коллег не бояться арестов.

"Кавказский узел" писал, что 13 января полицейские потребовали от Гасымовой явиться на допрос, заявив, что хотят прояснить вопросы по делу ее коллег из Abzas Media. Однако после допроса журналистка была задержана в качестве подозреваемой по делу о контрабанде, которое расследуется в отношении еще пяти членов команды Abzas Media. 15 января суд отправил ее под арест на два месяца и 17 дней.

Эльнара Гасымова стала шестой арестованной по делу Abzas Media. Ранее, с 20 ноября по 14 декабря 2023 года, были задержаны и затем арестованы директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Супруг Эльнары Гасымовой журналист-фрилансер Ниджат Амирасланов опубликовал в социальной сети Facebook* заранее подготовленный журналисткой пост, который она писала на случай своего ареста. Этот пост Эльнары Гасымовой является месседжем коллегам, власти и обществу, объяснил муж журналистки.

"Эльнара заранее написала этот пост. Смысл ее обращения в том, что она не боится ареста. Действительно, она не боялась и, несмотря на арест коллег, продолжала работать, готовить репортажи для Abzas Media. Она призывает к тому, чтоб и другие не боялись продолжать работу, служить правде. Эльнара верит в то, что независимая журналистика непобедима. В том смысле, что поиск правды является естественной человеческой потребностью, и сколько бы журналистов ни арестовывали, будут появляться все новые люди, которые будут задавать власти неудобные, неприятные вопросы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ниджат Амирасланов.

Из публикации следует, что у Эльнары Гасымовой было "много журналистских дел, планов", и она огорчена, что не успела их осуществить. "За себя не беспокоюсь и не опечалена. Всегда, прежде чем начать что-то, думаю, осознаю последствия, поэтому я нисколько не обеспокоена", - подчеркивает журналистка.

"Журналистика – не преступление. Поэтому из-за профессиональной деятельности мы не должны подвергаться угрозам, давлению, арестам. Мы, журналисты, в этой профессии потому, что ее любим. Мы, независимые журналисты, в этой профессии для того, чтобы делать то, что считаем правильным, полезным для общества. И самое главное - для того, чтобы беспокоить тех, кто должен беспокоиться от нашей деятельности. Может, голоса некоторых из нас звучат слабо, некоторые из нас невидимы. На наши дела станут видимыми, и если мы кому-то будем создавать "неудобства", то за это извиняться не будем", - обозначила свое кредо Гасымова.

Она выразила уверенность, что арестами невозможно запретить журналистику. "Вы может арестовать нас, но ни арестованным журналистам, ни другим независимым журналистам вы не сможете запретить думать, спрашивать, узнавать, информировать. Ибо журналистка – это не только работа, это еще и призвание", - подчеркивается в публикации.

"Сколько бы вы ни арестовали нас по сфабрикованным обвинениям, все равно будут, и хорошо, что будут надоедающие вам журналисты. Пусть это будет Abzas Media или СМИ под другим именем. Журналистика – это не преступление", – резюмирует журналистка.

Примечательно, что издание Qafqazinfo.az в статье "Оба выполняют зарубежные заказы" от 11 января назвало события вокруг команды Abzas Media "разоблачением деятельности сети, связанной с США". "Изучались механизмы формирования и финансирования, источники идей, методы путаницы общественного мнения, были приняты меры по их устранению. К членам сети приняты правовые меры в рамках законов Азербайджана", - говорится в статье. Материал содержит также нелестные оценочные суждения и критику в адрес "Osmanqızı TV", "Hamam Times" и JAMnews. Всем этим изданиям приписываются попытки продвигать отличные от курса азербайджанских властей и выгодные США нарративы. В адрес JAMnews озвучены даже обвинения в клевете. При этом выпустившее такую публикацию издание Qafqazinfo.az позиционирует себя как "не допускающее дискриминации в отношении какой-либо политической или социальной группы и распространяющее новости совершенно объективно и независимо".

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