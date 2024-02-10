10 февраля 2024, 01:02

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Азербайджанский журналист Полад Асланов пожаловался на отсутствие качественной медицинской помощи в исправительном учреждении. Его посетил представитель Главного медицинского управления Минюста, который предложил ему пройти обследование в частной клинике, при условии, что она закроется на время обследования Асланова. Журналист и указал на то, что государство должно обеспечивать осужденных надлежащей медицинской помощью.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова, главреда интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com, к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а 24 февраля Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил его кассационную жалобу, сократив ему срок наказания с 16 до 13 лет лишения свободы. Защита требовала оправдать Асланова, а жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных.

1 апреля 2022 г. навестив осужденного журналиста Полада Асланова, его супруга Гюльмира обнаружила следы насилия на лице мужа. 4 апреля она провела перед зданием Пенитенциарной службы акцию протеста, призвав прекратить давление на мужа. 8 апреля Гюльмира Асланова провела акцию протеста перед зданием администрации президента, требуя обеспечить безопасность супруга. 9 апреля следователь Низаминской районной прокуратуры принял Асланову и в ответ на просьбу возбудить уголовное дело пообещал провести расследование. Однако полиция отказала в открытии уголовного дела.

Журналист Полад Асланов пожаловался на отсутствие качественной медицинской помощи в исправительном учреждении, после чего его посетил представитель главного медицинского управления Минюста, сообщила 9 февраля корреспонденту “Кавказского узла” супруга журналиста Гюльмира Асланова.

"Некоторое время назад Полад обратился в международные организации с жалобой на неоказание ему необходимой медицинской помощи. Накануне его посетил сотрудник Главного медицинского управления Минюста. Он сказал, что прибыл на основе письма, поступившего по его жалобе из международного Комитета защиты журналистов", - рассказала Асланова.

По ее словам, представитель медуправления поинтересовался беспокоящими Асланова проблемами со здоровьем. "Полад ему сказал, что вот уже пять лет находится в тюремном заключении и ему лишь однажды проводили комплексного медицинское обследование. И то аппарат УЗИ тогда был неисправным и в итоге написали шаблонное заключение, что у него всего "хорошо". Полад рассказал, что в период тюремного заключения у него стали выпадать зубы. Выпали задние зубы, теперь начались проблемы с передними зубами. У него болят кости, почки, напряжена нервная система", - сообщила Асланова.

Она рассказала, что представитель медуправления предложил журналисту пройти медобследование в частной клинике, с которой может договориться его семья. "Сотрудник медицинского управления сказал, что они могут создать условия для обследования Полада в частной клинике, но при условии, чтобы во время его пребывания там оно было полностью закрыта для других лиц. Полад указал ему, что это не реалистичное предложение. Ни одна частная клиника не согласится закрываться на некоторое время и терять деньги. С другой стороны, у его семьи нет таких денег, чтобы компенсировать клинике эти потери”, - продолжила Асланова.

По ее словам, представитель медуправления спросил у журналиста, что его беспокоит больше всего, и он ответил, что проблемы с нервной системой. "Представитель медуправления пообещал лишь направить невропатолога. Полад ему сказал, что ему необходимо комплексное медицинское обследование, прохождение через УЗИ, анализ крови. Он указал, что неужели в лечебном учреждении пенитенциарной службы нет ни одного аппарата УЗИ для его обследования? Полад также указал на пример с блогером Мехманом Гусейновым, которому во время тюремного заключения говорили, что у него все хорошо, а после освобождения ему диагностировали "онкологическую болезнь" и провели за рубежом несколько операций. Значит, его жалобы на проблемы со здоровьем игнорировались, а болезнь скрыто проходила и прогрессировала. Полад сказал, что государство ответственно за здоровье осужденных и обязано обеспечить им необходимое лечение”, - отметила супруга журналиста.

Она добавила, что ее муж продолжает требовать оказания ему эффективной медицинской помощи.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает, что государство обязано обеспечить заключенных эффективной медицинской помощью.

"Лечение должно осуществляться за государственный счет. В частной клинике лечение может быть предложено, если этого желает сам заключенный, или медицинских услуг, в которых он нуждается, нет в государственных больницах”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В главном медуправлении Минюста отказались от комментариев, отметив, что публичной информации о состоянии здоровья заключенных не предоставляется.

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