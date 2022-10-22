Журналистка Хадиджа Исмайлова добилась расследования по делу о шантаже

22 октября 2022, 15:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генпрокуратура Азербайджана возобновила расследование по уголовному делу о вмешательстве в личную жизнь и шантаже журналистки Хадиджи Исмайловой. Следствие возобновлено по требованию Европейского суда, сообщил адвокат журналистки.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая 2020 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Хадиджи Исмайловой против правительства Азербайджана, признав нарушение ее прав по статьям 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции. ЕСПЧ постановил выплатить Исмайловой 4500 евро компенсации морального ущерба и еще 1500 евро - на возмещение судебных расходов.

Жалоба в ЕСПЧ была подана "в связи с развернутой в 2012 году кампанией запугивания и травли Исмайловой в провластных СМИ". Тогда в интернете были распространены кадры из интимной жизни журналистки. В провластной газете была опубликована статья, в которой Исмайлова была представлена как "распутная" женщина, а другие СМИ распространили эту статью. Журналистка сочла, что статья причинила ей душевные страдания, запятнала ее репутацию и обратилась в суд с иском против газеты. Однако иск не был удовлетворен, а вышестоящие инстанции оставили это решение в силе. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 156 (нарушение неприкосновенности личной жизни) УК Азербайджана в связи со вмешательством в личную Хадиджи Исмайловой, однако расследование оказалось безрезультатным, и журналистка в итоге обратилась в ЕСПЧ.

Генпрокуратура Азербайджана возобновила производство по уголовному делу, открытому в 2012 году по жалобе Хадиджи Исмайловой на вмешательство в ее частную жизнь, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Халид Агалиев – руководитель группы мониторинга исполения решений ЕСПЧ по Азербайджану.

По его словам, возобновление уголовного производства вызвано с решением ЕСПЧ, признавшим нарушения прав журналистки по ряду статей Европейской конвенции и обязавшего власти Азербайджана провести эффективное расследование по этому делу.

"Хадиджа Исмайлова столкнулась с угрозами и оскорблениями в 2010-2011 годах после публикации своего расследования о богатстве членов семьи президента Азербайджана. Так, в газетах "Ени Азербайджан", "Ики Сахил", "Сес" были опубликованы статьи уничижительного содержания в адрес журналистки. А в марте 2012 года, после отклонения журналисткой требований анонимных лиц прекратить расследования, в интернет были выложены видеокадры интимной жизни Исмайловой, снятые камерой, тайно установленной в ее спальне", - рассказал он.

В марте 2012 года Хадиджа Исмайлова подверглась шантажу со стороны неизвестных лиц. Она выступила с заявлением, в котором сообщила, что на ее домашний адрес поступило анонимное письмо с угрозами распространения ее интимных фото. 14 марта того же года шантажисты исполнили свою угрозу: видеоролик, касающийся ее личной жизни, был опубликован в Интернете.

Хотя журналистка подавала жалобы в правоохранительные органы и суды, виновные не были привлечены к ответственности, отметил юрист. "Так, прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 156 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК. Но, судя по всему, реальных следственных действий не было, и 17 августа 2015 года производство по делу было прекращено. Журналистка несколько раз ходатайствовала о возобновлении производства по делу, но это не было сделано. Местные суды не удовлетворили ее жалобы на прокуратуру, и потому она обратилась в ЕСПЧ", - рассказал Агалиев.

По его словам, хотя ЕСПЧ обязал власти Азербайджана провести новое, эффективное расследование, это не было сделано. "Поскольку это предписание ЕСПЧ длительное время не исполнялось, заявитель (Исмайлова) обратилась в Комитет министров Совета Европы. Это структура также несколько раз настойчиво призывала власти Азербайджана исполнить решение ЕСПЧ по делу Исмайловой", - сказал Халид Агалиев.

Комитет министров Совета Европы обсуждал неисполнение решения ЕСПЧ по делу Исмайловой, в частности, в июне 2022 года. В своем постановлении комитет призвал власти Азербайджана немедленно возобновить и обеспечить эффективное расследование уголовных преступлений, совершенных против Исмайловой.

"Через четыре месяца после решения комиссии, 10 октября 2022 года, постановлением следователя Генеральной прокуратуры производство по приостановленному уголовному делу было возобновлено. Письмо об этом полномочного представителя Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиза Аскерова официально поступило в Комитет министров 21 октября", - сообщил Агалиев.

Сама Хадиджа Исмайлова, комментируя решение о возобновлении уголовного производства по ее жалобе, сообщила, что после решения Комитета министров была приглашена в Генпрокуратуру. "Я им указала на то, что могло до сих пор сделать следствие, но не сделало. Я потребовала выявить и наказать лиц, которые препятствовали следствию. Мне там сказали, что сообщат о результатах. Но в итоге они меня не проинформировали, а напрямую направили письмо в Комитет министров, и я уже оттуда узнала о возобновлении следствия", - сказала Исмайлова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее мнению, возобновление уголовного производства еще «ничего означает». "Они могут бесконечно тянуть со следствием. Решение ЕСПЧ будет исполнено в полной мере только тогда, когда будут выявлены и наказаны все причастные к преступным действиям. Я по крайней мере будут продолжать борьбу для этого до конца", - отметила Исмайлова.

Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» достоверность информации о возобновлении производства по делу Исмайловой.

Напомним, в январе 2019 года ЕСПЧ также удовлетворил жалобу Хадиджи Исмайловой против правительства Азербайджана по делу о вмешательстве в ее личную жизнь. ЕСПЧ признал нарушения прав журналистки на уважение личной жизни, а также на свободу выражения и постановил выплатить ей компенсации на общую сумму 16 750 евро.

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