Жительница Баку пострадала при сходе оползня

При сходе оползня в Баку частично обрушился частный дом, под завалами оказалась женщина. Спасатели передали пострадавшую врачам.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля в Гусарском районе Азербайджана погиб 27-летний житель села Гюндюзгала Фаиг Расулов, которого унесло селевым потоком. Инцидент произошел во время схода селя в реку Гуручай, протекающую через территорию села.

Подтопления зафиксированы в Баку, Сумгаите, а также на территории Абшеронского, Гаджигабульского, Хызинского, Шабранского и Хачмазского районов Азербайджана. По данным на 6 апреля, из зон подтопления эвакуированы 166 человек, включая 17 несовершеннолетних.

Сход оползня произошел на улице Герая Асадова в посёлке Бакиханов Сабунчинского района Баку, в результате частично обрушился частный жилой дом.

При обрушении конструкций пострадала Гюнель Гусейнова, 1996 года рождения, она получила травмы различной степени тяжести и оказалась под завалами, сообщает сегодня АПА.

Спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов и передали её бригаде скорой помощи, пишет Report.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Баку переменная облачность без осадков. Ближайшей ночью и 8 апреля осадков также не ожидается.

Напомним, в Дагестане 5 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, поток воды смыл с трассы несколько автомобилей. Спасатели вытащили из воды семь человек, двое из которых умерли в больнице. Еще два человека пропали без вести. Позднее было найдено тело пятилетней девочки, спасатели продолжили поиски ее бабушки.

При этом следствие 6 апреля объявило бабушку девочки умершей. Согласно публикации Следственного комитета, затопление автомобиля в Дербентском районе "привело к смерти местной жительницы и ее несовершеннолетней внучки". Кроме того, в том же районе при затоплении другого автомобиля "наступила смерть двух несовершеннолетних, находившихся в салоне".

Еще два человека, девушка и ребенок, были спасены из реки, но умерли в больнице, о них ведомство сообщило ранее в тот же день в другой публикации.

Кроме того, в дагестанском селе Кирки 5 апреля оползень снес жилой дом, погибла местная жительница Кистаман Мазанова. Таким образом, в результате наводнения в Дагестане погибли по меньшей мере семь человек.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

