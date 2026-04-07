Спасатели эвакуировали 97 жителей бакинского поселка Кешля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В бакинском поселке Кешля из зоны подтопления вывезены 97 человек. Общее число эвакуированных жителей Азербайджана достигло 166.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля в Гусарском районе Азербайджана погиб 27-летний житель села Гюндюзгала Фаиг Расулов. В тот же день в бакинском поселке Кешля из-за неисправности, возникшей в коллекторе, были затоплены некоторые дома. Из зоны подтопления в поселке были эвакуированы 58 человек.

По данным властей, двухэтажный дом в поселке Кешля был незаконно построен над коллектором и создавал проблемы с отводом дождевых вод. 5 апреля дом был снесен, поскольку, по мнению специалистов, для предотвращения подобных случаев в других районах было необходимо срочно демонтировать его и восстановить линию коллектора.

В поселке Кешля из зоны затопления эвакуированы 97 человек, сообщил 6 апреля представитель МЧС Парвиз Асланов. "97 жителей эвакуированы в безопасное место. Сотрудники МЧС продолжают работы по откачке воды", - привело его слова Report.

Ликвидация последствий подтопления велась 6 апреля в Низаминском, Сабунчинском, Хазарском, Бинагадинском, Сураханском и Сабаильском районах Баку, а также в Сумгаите и на территории Абшеронского, Гаджигабульского, Хызинского, Шабранского и Хачмазского районов Азербайджана, сообщает Media.az.

По данным МЧС, в безопасные зоны эвакуированы 166 человек, включая 17 несовершеннолетних, пишет издание.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Баку переменная облачность без осадков. Дождя не ожидается также ближайшей ночью и 8 апреля.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".