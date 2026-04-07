Кавказский узел

07:00, 7 апреля 2026

Спасатели эвакуировали 97 жителей бакинского поселка Кешля

Наводнение в Азербайджане. Фото МЧС Азербайджана https://fhn.gov.az/az/melumatlar/fhn-metbuat-xidmetinin-melumati-video-foto-039cc3e1

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В бакинском поселке Кешля из зоны подтопления вывезены 97 человек. Общее число эвакуированных жителей Азербайджана достигло 166.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля в Гусарском районе Азербайджана погиб 27-летний житель села Гюндюзгала Фаиг Расулов. В тот же день в бакинском поселке Кешля из-за неисправности, возникшей в коллекторе, были затоплены некоторые дома. Из зоны подтопления в поселке были эвакуированы 58 человек.

По данным властей, двухэтажный дом в поселке Кешля был незаконно построен над коллектором и создавал проблемы с отводом дождевых вод. 5 апреля дом был снесен, поскольку, по мнению специалистов, для предотвращения подобных случаев в других районах было необходимо срочно демонтировать его и восстановить линию коллектора.

В поселке Кешля из зоны затопления эвакуированы 97 человек, сообщил 6 апреля представитель МЧС Парвиз Асланов. "97 жителей эвакуированы в безопасное место. Сотрудники МЧС продолжают работы по откачке воды", - привело его слова Report.

Ликвидация последствий подтопления велась 6 апреля в Низаминском, Сабунчинском, Хазарском, Бинагадинском, Сураханском и Сабаильском районах Баку, а также в Сумгаите и на территории Абшеронского, Гаджигабульского, Хызинского, Шабранского и Хачмазского районов Азербайджана, сообщает Media.az.

По данным МЧС, в безопасные зоны эвакуированы 166 человек, включая 17 несовершеннолетних, пишет издание.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Баку переменная облачность без осадков. Дождя не ожидается также ближайшей ночью и 8 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
