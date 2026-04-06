Сельчанин погиб при сходе селя в Азербайджане

В результате схода селя погиб житель азербайджанского села Гюндюзгала Фаиг Расулов. В бакинском поселке Кешля из зоны подтопления эвакуированы 58 человек.

Как писал "Кавказский узел", в Дербентском районе Дагестана 5 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, поток воды смыл с трассы несколько автомобилей. Спасатели вытащили из воды семь человек, двое из которых умерли в больнице. Еще два человека пропали без вести в результате подтоплений в Дербентском районе.

Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В Гусарском районе на севере Азербайджана погиб 27-летний Фаиг Расулов, которого унесло селевым потоком, сообщило 5 апреля Report.

Инцидент произошел во время схода селя в реку Гуручай, протекающую через территорию села Гюндюзгала. Погибший – местный житель, его тело было найдено после поисков, говорится в публикации.

Кроме того, в бакинском поселке Кешля из-за неисправности, возникшей в коллекторе, были затоплены некоторые дома. Из зоны подтопления в поселке Кешля эвакуированы 58 человек, пишет агентство.

По данным властей, двухэтажный дом в поселке Кешля был незаконно построен над коллектором и создавал проблемы с отводом дождевых вод, сообщило 5 апреля АПА.

В тот же день дом был снесен, поскольку, по мнению специалистов, для предотвращения подобных случаев в других районах было необходимо срочно демонтировать его и восстановить линию коллектора, информирует агентство.

По данным МЧС, подтопления зафиксированы в Хазарском, Сабунчинском, Низаминском, Бинагадинском, Сабаильском и Гарадагском районах Баку, а также в Абшеронском районе Азербайджана и на трассе Баку - Сумгаит, указано на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Баку переменная облачность без осадков, а в ночь на 7 апреля ожидается умеренный дождь.