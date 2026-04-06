×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:59, 6 апреля 2026

Сельчанин погиб при сходе селя в Азербайджане

Наводнение в Азербайджане. Фото МЧС Азербайджана https://fhn.gov.az/az/melumatlar/fhn-metbuat-xidmetinin-melumati-video-foto-eaff66d4

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате схода селя погиб житель азербайджанского села Гюндюзгала Фаиг Расулов. В бакинском поселке Кешля из зоны подтопления эвакуированы 58 человек.

Как писал "Кавказский узел", в Дербентском районе Дагестана 5 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, поток воды смыл с трассы несколько автомобилей. Спасатели вытащили из воды семь человек, двое из которых умерли в больнице. Еще два человека пропали без вести в результате подтоплений в Дербентском районе.

Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В Гусарском районе на севере Азербайджана погиб 27-летний Фаиг Расулов, которого унесло селевым потоком, сообщило 5 апреля Report.

Инцидент произошел во время схода селя в реку Гуручай, протекающую через территорию села Гюндюзгала. Погибший – местный житель, его тело было найдено после поисков, говорится в публикации.

Кроме того, в бакинском поселке Кешля из-за неисправности, возникшей в коллекторе, были затоплены некоторые дома. Из зоны подтопления в поселке Кешля эвакуированы 58 человек, пишет агентство.

По данным властей, двухэтажный дом в поселке Кешля был незаконно построен над коллектором и создавал проблемы с отводом дождевых вод, сообщило 5 апреля АПА.

В тот же день дом был снесен, поскольку, по мнению специалистов, для предотвращения подобных случаев в других районах было необходимо срочно демонтировать его и восстановить линию коллектора, информирует агентство.

По данным МЧС, подтопления зафиксированы в Хазарском, Сабунчинском, Низаминском, Бинагадинском, Сабаильском и Гарадагском районах Баку, а также в Абшеронском районе Азербайджана и на трассе Баку - Сумгаит, указано на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Баку переменная облачность без осадков, а в ночь на 7 апреля ожидается умеренный дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Все события дня
Все блоги
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Показать больше