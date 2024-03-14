Хадиджа Исмайлова: скорее всего, мне придется идти на допрос без адвоката*

14 марта 2024, 11:40

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Полицейские в Баку вызвали сегодня на допрос главреда интернет-издания Toplum TV Хадиджу Исмайлову. Журналист не исключила, что ее могут арестовать по надуманному обвинению о контрабанде валюты, которую вменяют сотрудникам телеканала, а также сотрудникам Института демократических инициатив.

Как сообщил "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту при обысках в их квартирах, возбудив уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли настаивают, что деньги им подбросили. 9 марта суд отправил обоих под арест на четыре месяца, адвокаты обжаловали это решение. 12 марта коллеги Мамедли попросили отпустить его на поруки, так как арестованный имеет проблемы со здоровьем.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Сегодня в 15.00 (14.00 мск) главного редактора Toplum TV Хадиджу Исмайлову вызвали в главное управление полиции города Баку (ГУПГБ). "Мне сегодня утром позвонил следователь Бакинской полиции Эльдар Гадимов и сказал, чтобы я в 15.00 была у них. До того, он уже однажды звонил и говорил, что ко мне будут вопросы", – сказала Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

Она уточнила, что вызвана в качестве свидетеля. "Скорее всего, мне придется идти на следствие без адвоката. Адвокат, который ранее взял ордер для защиты меня по этому делу, сейчас не в Баку. Он пытался перенести мой вызов на следствие на другое время, однако не получилось", – продолжила Исмайлова.

Она указала на сложности в привлечении другого адвоката. "Все адвокаты, готовые защищать журналистов и активистов, уже задействованы по этому делу. Времени до явки в полицию осталось мало и найти другого адвоката с независимой позицией и готового защищать меня, будет сложно", – подчеркнула Исмайлова.

Она не исключила свое задержание и последующий арест. "Все может быть. В их (силовиков) решениях я не ищу логики. Могут ли избрать меру пресечения в виде ареста? Если хотят этого, то арестуют", – сказала Исмайлова.

Главред Toplum TV указала, что каких-либо оснований для ее уголовного преследования нет. "Toplum TV не совершало преступлений, мы занимались журналистикой. Если останусь на свободе, продолжу журналистскую деятельность. Если они (власти) считают, что, поочередно арестовывая журналистов, смогут заставить нас замолчать, то надо доказать им, что они заблуждаются", – подчеркнула Исмайлова.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана.

Напомним, Хадиджа Исмайлова известна своими расследованиями фактов коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года суд приговорил журналистку к 7,5 года заключения по экономическим обвинениям. Исмайлова вину не признала. В мае 2016 года Верховный суд заменил реальный срок на 3,5 года условного с испытательным сроком на пять лет. В апреле 2013 года журналистка стала одним из 10 победителей конкурса "Герой Кавказа-2012", проведенного "Кавказским узлом". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Хадидже Исмайловой.

Toplum TV позиционирует себя как независимый онлайн-ресурс, представляющий площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На YouTube-канале ресурса на 6 марта 2024 года насчитывается 88,7 тысячи подписчиков, в Instagram – 31 тысяча, в Facebook – 22 тысячи, в Telegram – 559 человек. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

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