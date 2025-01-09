Суд в Баку оставил под арестом пятерых обвиняемых по делу Toplum TV

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Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобы на продление предварительного заключения Мушвига Джаббара, Рамиля Бабаева, Акифа Гурбанова, Илькина Амрахова и Алескера Мамедли.

Как информировал "Кавказский узел", 27 декабря 2024 года суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена "Платформы III Республики" Руслана Иззетли еще на три месяца – до 6 апреля 2025 года, несмотря на проблемы со здоровьем. На такой же срок были оставлены под стражей Акиф Гурбанов, Мушвиг Джаббар, Илькин Амрахов, Рамиль Бабаев и Али Зейналов.

8 марта 2024 года в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, оба арестованы по статье о контрабанде валюты, Мамедли и Иззетли отвергли обвинения. Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы. Его обследовали в госпитале МВД, Пенитенциарная служба не нашла у Мамедли проблем со здоровьем.

Бакинский апелляционный суд сегодня, 9 января, оставил без удовлетворения жалобу на продление предварительного заключения журналиста Мушвига Джаббара, арестованного по делу Toplum TV, сообщил его адвокат Назим Мусаев.

"Для содержания Джаббара под стражей нет ни материальных, ни процессуальных оснований. Джаббар не имеет никакого отношения к выдвинутому ему обвинению в контрабанде иностранной валюты в крупном размере. Следствие обвиняет его в том, что он причастен к ввозу в страну иностранной валюты в обход таможенного контроля, в то время как журналист вообще в течение последних 7 лет перед арестом не выезжал из страны", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, следствие утверждает, что Джаббар совершил контрабанду, действуя с другими фигурантами дела, продолжил он. "Но это абстрактное утверждение, которое не имеет под собой доказательств. В деле нет каких-либо разговоров и переписок по мессенджерам о предполагаемом контрабандном ввозе денег и роли Джаббара в их использовании", – отметил адвокат.

Таким образом, продолжил он, Джаббара вот уже 10 месяцев содержат под стражей безо всяких на то оснований. "Каждый раз следствие мотивирует продления ареста еще на 3 месяца необходимостью проведения экспертизы, которую почему-то не проводят. Поэтому мы просили апелляционный суд освободить Джаббара из-под стражи до завершения следствия. Но апелляционный суд оставил нашу жалобу без удовлетворения, – пояснил Мусаев.

БАС сегодня также отклонил жалобу на арест другого фигуранта этого дела – Рамиля Бабаева, сообщила адвокат Гюнай Исмайлова. "Традиционно следствие общими фразами мотивировало необходимость содержания Рамиля Бабаева под стражей и суд, не приняв во внимание доводы защиты, оставил его под стражей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Днем ранее, 8 января БАС оставил без удовлетворения жалобы адвокатов председателя правления "Платформы III Республики", директора Института демократических инициатив (ИДИ) Акифа Гурбанова и сотрудника этой структуры Илькина Амрахова, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" их адвокаты – Шахла Гумбатова и Ровшана Рагимли.

В освобождении было отказано и учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли.

"Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на продление ареста Алескеру Мамедли не только из-за отсутствия правовых оснований для его уголовного преследования, но и даже из гуманитарных соображений. Он нуждается в операции по удалению опухолей щитовидной железы, но его упорно содержат под стражей", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мамедли Агиль Лаидж.

Рассмотрение апелляционной жалобы еще одного фигуранта дела Руслана Иззетли состоится 10 января, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Расул Джафаров.

На продление ареста журналиста Toplum TV Али Зейналова также подана апелляция. "Я еще в последний рабочий день перед Новым годом отправил апелляционную жалобу по почте. Но до сих пор разбирательство не назначено", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Фариз Намазлы.

Сотрудник БАС подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалоб Джаббара, Бабаева, Гурбанова, Амрахова и Мамедли.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием стороны обвинения.

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