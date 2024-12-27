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14:01, 27 декабря 2024

Суд в Баку продлил срок ареста шести обвиняемым по делу Toplum TV

Журналисты пытаются сфотографировать полицейский автомобиль, на котором силовики уезжают после обыска в офисе Toplum Tv. Март 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сроки предварительного заключения обвиняемым по делу Toplum TV продлены на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена  "Платформы III Республики" Руслана Иззетли еще на три месяца, несмотря на проблемы со здоровьем. На такой же срок оставлены под стражей Акиф Гурбанов, Мушвиг Джаббар, Илькин Амрахов и Али Зейналов. 

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV 

 и три сотрудника Института демократических инициатив 

 заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов, а 8 марта - учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, они были отправлены под арест. Алескеру Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы.

В Хатаинском районном суде сегодня состоялось рассмотрение ходатайств следственного органа и представлений прокуратуры о продлении сроков предварительного заключения обвиняемым по делу Toplum TV еще на три месяца – до 6 апреля 2025 года.

"Следствие лишь общими словами обосновало необходимость продления ареста. Мы со своей стороны ходатайствовали заменить меру пресечения на домашний арест. К сожалению, суд не удовлетворил наше ходатайство и продлил срок ареста моему подзащитному Рамиля Бабаева еще на три месяца", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гюнай Исмайлова.

Адвокат Мушвига Джаббара Назим Мусаев также указал на необоснованность пролонгации срока ареста его подзащитного. "Срок ареста может продлеваться, когда идут интенсивные следственные действия, объем работы большой и следственные органы не успевают завершить расследование. В данном же случае вообще не ведется следственных действий. Если нет следствия, то для чего продлевать арест обвиняемых. Следствие злоупотребляет нормами законодательства и прикрывается решением суда. К сожалению, суды не самостоятельны и идут на поводу у следственных органов. Вот и сегодня суд, не вняв доводам защиты, продлил срок ареста Джаббара до 6 апреля", - сказал Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Али Зейналова Фариз Намазлы указал на несостоятельность обвинения своему подзащитному. "Али Зейналову вообще не ясна суть обвинения. Человека 10 месяцев содержат под стражей, но он даже не понимает, в чем его обвиняют. Он никак не причастен к предполагаемой контрабанде. Тем не менее, суд продлил срок ареста", - сказал Намазлы корреспонденту "Кавказского узла".

Еще обвиняемый - глава Платформы III Республики и Института демократических инициатив Акиф Гурбанов - заявил в суде о политических мотивах этого дела. Однако судья Сульхана Гаджиева перебила его, сообщила адвокат Шахла Гумбатова.

"Судья не позволила Акифу Гурбанову выступить, заявив, что "здесь не политическая арена", и она не позволит, чтобы в суде критиковали руководство страны. Судья, прервав Гурбанова, удалилась на совещание и через минуту вернулась и объявила решение о продлении ареста до 6 апреля. Акифу Гурбанову фактически не дали возможности выступить. Обвиняемый имеет право приводить различные доводы в свою защиту. Если его лишают слова, то это нарушение права на защиту", - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Суд также продлил срок ареста учредителю Toplum Tv Алескеру Мамедли.

"Мы просили суд хотя бы изменить меру пресечения на домашний арест в связи  с тяжелыми проблемами со здоровьем у Алескера Мамедли, страдающего онкологической болезнью. Но тщетно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

Также были продлены до 6 апреля аресты Илькина Амрахова и Руслана Иззетли, сообщили их адвокаты Ровшана Рагимова и Расул Джафаров.

Защитники всех обвиняемых заявили, что решения суда о продлении сроков ареста будут обжалованы в апелляционном суде.

В Хатаинском суде подтвердили информацию о продлении сроков ареста сотрудникам Toplum Tv до 6 апреля. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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