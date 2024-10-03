Мамедли пожаловался на ухудшение самочувствия из-за действий конвоиров

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У учредителя Toplum TV Алескера Мамедли произошло глазное кровоизлияние и ухудшилось зрение после того, как конвоиры несколько часов держали его перед заседанием суда в наручниках, сообщили брат и адвокат арестованного.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена "Платформы III Республики" Руслана Иззетли еще на три месяца, несмотря на проблемы со здоровьем. На такой же срок оставлены под стражей Акиф Гурбанов, Мушвиг Джаббар, Илькин Амрахов и Али Зейналов.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV 1 и три сотрудника Института демократических инициатив 2 заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов, а 8 марта - учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, они были отправлены под арест. Алескеру Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы.

Алексер Мамедли столкнулся с жестоким обращением в здании Хатаинского районного суда, куда он был доставлен в связи с продлением его ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат учредителя Toplum TV Насими Мамедли.

"Суд продлил сегодня срок ареста Алескера. Заседание было закрытым и нас на него не пустили. Ближе к вечеру, когда Алескера уже вернули в СИЗО, он позвонил мне. Оказалось, что перед заседанием суда его много часов содержали в отдельной комнате в наручниках. Подобное обращение возмутило Алескера. Он и так в последнее время страдал от повышенного давления и такое обращение с ним ухудшило его состояние. Видимо, давление вновь резко повысилось и в результате разрыва капилляров у него произошло глазное кровоизлияние. Склера его глаза была красной от крови. Он стал плохо видеть", - рассказал Насими Мамедли.

По его словам, Алескер Мамедли пожаловался судье, однако тот ограничился устным замечанием конвоирам.

"В СИЗО нет окулиста, обследование глаз Алескера сейчас невозможно, мы опасаемся, что отсутствие лечения может серьезно повредить зрение. Это стало новой проблемой для здоровья моего брата, который и так страдает от кучи болезней. Алескер по-прежнему страдает от опухоли щитовидной железы, хотя, по утверждению врачей, она доброкачественная, но из-за больших размеров мешает моему брату нормально дышать, он периодически задыхается. Алескер нуждается в хирургической операции. Алескер нуждается в новом медицинском обследовании в связи и с другими проблемами. Камни в почках стали его беспокоить, периодически у него возникают боли. И несмотря на все эти проблемы суд сегодня оставил его под стражей. Теперь придется выдвигать отдельное ходатайство для нового медицинского обследования Алескера", - рассказал Насими Мамедли.

Адвокат Алексера Мамедли Фахраддин Мехтиев подтвердил ухудшение самочувствия подзащитного в суде. "Алескер Мамедли сказал, что перед заседанием его несколько часов содержали в наручниках. В этом нет необходимости, все равно арестантов содержат в специальном закрытом помещении суда. Наручники должны надеваться при передвижении и перемещении заключенного. Алескер Мамедли сам юрист и подобное игнорирование норм права и прав человека возмутило его. Очевидно у него повысилось давление. Лицо и глаза его были красными", - сказал адвокат.

В Хатаинском суде корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что конвоиры подчиняются Пенитенциарной службе, но в этом ведомстве получить комментарии не удалось.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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