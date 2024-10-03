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16:04, 3 октября 2024

Суд в Баку продлил срок ареста шести обвиняемых по делу Toplum TV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена  "Платформы III Республики" Руслана Иззетли еще на три месяца, несмотря на проблемы со здоровьем. На такой же срок оставлены под стражей Акиф Гурбанов, Мушвиг Джаббар, Илькин Амрахов и Али Зейналов. 

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV и три сотрудника Института демократических инициатив заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов, а 8 марта - учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, они были отправлены под арест. Алескеру Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы. 6 июля суд продлил обвиняемым срок ареста на три месяца

 В Хатаинском районном суде Баку 3 октября состоялось рассмотрение ходатайства и представления о продлении предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли еще на три месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев.

С гуманитарной точки зрения также неправильно содержать под арестом человека с опухолями в щитовидной железе. Он нуждается в эффективной медицинской помощи и возможно в хирургической операции

"Мы возразили продлению ареста. Если следствие все еще намерено продолжать работу, то пусть освободят Алескера Мамедли и вызывают, когда необходимо. С гуманитарной точки зрения также неправильно содержать под арестом человека с опухолями в щитовидной железе. Он нуждается в эффективной медицинской помощи и возможно в хирургической операции. Однако суд решил продлить срок ареста Мамедли еще на три месяца – до 6 января 2025 года», - сказал адвокат, добавив, что решение будет обжаловано в апелляционной инстанции.

На такой же срок продлен срок ареста другого фигуранта дела, член Института демократических инициатив (ИДИ) и "Платформы III Республики" Руслана Иззетли, который также нуждается в качественной медицинской помощи, сообщил его адвокат Расул Джафаров.

"Следствие запросило еще три месяца. Защита со своей стороны указала на отсутствие оснований для содержания Иззетли под стражей. Тем более, что у него проблемы со здоровьем, которые в заключении усугубились. Ему еще до ареста предписали операцию на желчном пузыре, а в последнее время у него перманентно резко повышается кровяное давление. К сожалению, доводы защиты не были приняты во внимание. Суд продлил арест Иззетли до 6 января следующего года", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

 Аналогичное решение принято и в отношении другого активиста Института демократических инициатив Илькина Амрахова.

 "Сегодня суд рассмотрел ходатайство и представление следственного органа об очередном продлении срока Амрахова. Он сам выступил в суде и заявил, что сам его арест является незаконным. Он не совершал вменяемого ему преступления. Сторона защиты также указала на отсутствие материальных и процессуальных основ для содержания Амрахова под стражей. Тем не менее, суд продлил срок ареста Илькина Амрахова до 6 января", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Амрахова Ровшана Рагимова.

До 6 января продлен арест и сотрудника Toplum TV Али Зейналова. "Прокуратура мотивировала продление ареста какими-то дополнительными следственными действиями. Защита указала, что вообще нет оснований для привлечения Зейналова к уголовной ответственности, а обвинение против него ложное и не подтверждается доказательствами. Али Зейналов сказал, что его арест носит политический характер и представление прокуратуры незаконное. К сожалению суд, провел формальное разбирательство и просто «утвердил» представление прокуратуры. Мы подадим апелляционную жалобу на это решение», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зейналова Фариз Намазлы.

Джаббар сказал в суде, что вообще не имеет отношения к инкриминируемому преступлению – «контрабанде иностранной валюты». Джаббар указал, что он вообще не выезжал из страны в период, указанный в обвинении.

 До 6 января продлен срок ареста и еще одного сотрудника Toplum TV Мушвига Джаббара.

"Следствие в очередной раз продлевает срок ареста Мушвига Джаббара. Он сказал в суде, что вообще не имеет отношения к инкриминируемому преступлению – «контрабанде иностранной валюты». Джаббар указал, что он вообще не выезжал из страны в период, указанный в обвинении. Мы также указали на отсутствие достоверных доказательств против Джаббара. Однако суд решил продлить срок ареста. Конечно, мы подадим апелляционную жалобу на это решение", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джаббара Назим Мусаев.

В Хатаинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о продлении ареста обвиняемых, а также еще одного фигуранта этого дела – главы Института демократических инициатив и "Платформы III Республики" Акифа Гурбанова.

Рассмотрение ходатайства о продлении ареста на 3 месяца еще одного фигуранта этого дела, активиста ИДИ Рамиля Бабаева состоится 4 октября, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Гюнай Исмайлова.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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