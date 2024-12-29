Азербайджанский журналист Эминов освобожден из-под стражи

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Сотрудник интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эминов освобожден в Азербайджане в связи с окончанием срока ареста.

Как писал "Кавказский узел", руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов были арестованы в ноябре 2023 года. Они были обвинены в контрабанде валюты, но не признали вину, а защита указала на необоснованность обвинения. Дело Шамо Эминова выделено в отдельное производство, срок его ареста истекал 27 декабря.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел о контрабанде валюты. В частности, арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media и интернет-телевидения Toplum TV. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Его еще два дня незаконно продержали под стражей

Шамо Эминов освобожден из-под стражи, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Эльчин Садыгов. "Шамо Эминов сегодня был освобожден из-под стражи по истечению сроков предварительного следствия по его делу и меры пресечения в виде ареста в отношении журналиста. Вообще-то эти сроки истекли еще 27 декабря, его еще два дня незаконно продержали под стражей", - сказал Садыгов.

По его словам, официального документа о том, что уголовное преследование Эминова прекращено, защита пока не получила. Но неофициально адвокату было заявлено, что «уголовное производство приостановлено». «Обвинение Эминову в контрабанде не имело никаких правовых основ. Против него не было даже недостоверных доказательств», - сказал адвокат.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, с Азиза Оруджева по итогам предварительного следствия было снято обвинение в контрабанде, журналист обвиняется только по статье о незаконном строительстве.

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