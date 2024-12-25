Суд оставил Азиза Оруджева под стражей

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Суд в Баку отказал руководителю Kanal-13 Азизу Оруджеву в переводе под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом, они были обвинены в контрабанде валюты, но не признали вину, а защита указала на необоснованность обвинения. Предварительное следствие по делу Оруджева уже завершено, дело передано в суд. По итогам предварительного следствия с Оруджева было снято обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору) УК Азербайджана. Журналист обвиняется только по статье о незаконном строительстве.

В Сабаиьском районном суде Баку под председательством судьи Гюнель Самедовой сегодня состоялось подготовительное заседание по делу Оруджеву, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев.

По его словам, защита просила суд прекратить уголовное дело в виду отсутствия состава преступления в действиях Оруджева.

"Азиз Оруджев построил дом на территории без официального статуса. Там много лет ведется массовое строительство частных домов. С другой стороны, он получал коммунальные услуги у государственных предприятий, был зарегистрирован как официальный абонент. О захвате земельного участка речи и не может быть", - сказал Мехтиев.

Другой адвокат Бахруз Байрамов просил суд в случае неудовлетворения первого ходатайства хотя бы перевести Оруджева под домашний арест.

"Вменяемое Оруджеву преступление не относится к тяжким. С другой стороны, у него серьезные проблемы со здоровьем, он много месяцев провел в тюремном госпитале. На период судебного следствия он может оставаться на свободе. Но, к сожалению, суд не удовлетворил оба ходатайства и назначил слушания на 8 января", - сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Байрамов отметил, что дело в отношении другого сотрудника Kanal-13, Шамо Эминова, выделено в отдельное производство.

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил информацию о назначении слушаний по существу на 8 января 2025 года. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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