Житель Запорожской области осужден в Ростове-на-Дону за подготовку терактов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
К 20 годам колонии строгого режима приговорил Южный окружной военный суд жителя Запорожской области Андрея Дьяченко, признав виновным в подготовке террористических актов.
По данным следствия, Андрей Дьяченко в 2024 году вступил в террористическое сообщество, созданное украинскими вооруженными формированиями.
Он прошел специальное обучение, получил навыки обращения со взрывчаткой и изготовления самодельных взрывных устройств, пишет 31 марта 1rnd.ru.
Мужчина приобрел компоненты и собрал СВУ, планируя подорвать железнодорожный переезд на участке между станциями Большой Токмак и Молочанск, а также здание военного комиссариата Запорожской области. Однако сделать он это не успел и был задержан.
Суд признал его виновным по статьям об участии в террористическом сообществе, подготовке к теракту и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Он приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце января к срокам от 14 до 20 лет были приговорены девять граждан Украины, которых суд признал виновными в покушении на херсонских чиновников.
