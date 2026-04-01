Житель Запорожской области осужден в Ростове-на-Дону за подготовку терактов

К 20 годам колонии строгого режима приговорил Южный окружной военный суд жителя Запорожской области Андрея Дьяченко, признав виновным в подготовке террористических актов.

По данным следствия, Андрей Дьяченко в 2024 году вступил в террористическое сообщество, созданное украинскими вооруженными формированиями.

Он прошел специальное обучение, получил навыки обращения со взрывчаткой и изготовления самодельных взрывных устройств, пишет 31 марта 1rnd.ru.

Мужчина приобрел компоненты и собрал СВУ, планируя подорвать железнодорожный переезд на участке между станциями Большой Токмак и Молочанск, а также здание военного комиссариата Запорожской области. Однако сделать он это не успел и был задержан.

Суд признал его виновным по статьям об участии в террористическом сообществе, подготовке к теракту и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Он приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу.

