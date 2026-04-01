05:02, 1 апреля 2026

Житель Запорожской области осужден в Ростове-на-Дону за подготовку терактов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 20 годам колонии строгого режима приговорил Южный окружной военный суд жителя Запорожской области Андрея Дьяченко, признав виновным в подготовке террористических актов.

По данным следствия, Андрей Дьяченко в 2024 году вступил в террористическое сообщество, созданное украинскими вооруженными формированиями.

Он прошел специальное обучение, получил навыки обращения со взрывчаткой и изготовления самодельных взрывных устройств, пишет 31 марта 1rnd.ru.

Мужчина приобрел компоненты и собрал СВУ, планируя подорвать железнодорожный переезд на участке между станциями Большой Токмак и Молочанск, а также здание военного комиссариата Запорожской области. Однако сделать он это не успел и был задержан.

Суд признал его виновным по статьям об участии в террористическом сообществе, подготовке к теракту и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Он приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце января к срокам от 14 до 20 лет были приговорены девять граждан Украины, которых суд признал виновными в покушении на херсонских чиновников.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
