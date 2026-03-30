Власти Ростовской области назвали сроки ввода в эксплуатацию Багаевского гидроузла

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первый этап строительства Багаевского гидроузла, против которого выступали жители Ростовской области, завершится уже в апреле, окончательно он будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2016 года на сайте Change.org была опубликована петиция против строительства Багаевского гидроузла. Авторы петиции заявили об ущербе, который будет причинен Дону в случае его строительства, в частности о риске подтопления нескольких населенных пунктов и ущербе для экологии. В августе 2019 года стало известно, что власти отложили строительство гидроузла на неопределенный срок.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что объекты первого этапа строительства Багаевского гидроузла будут сданы уже в начале апреля, пишет 29 марта Donnews.ru.

Сославшись на данные Росморречфлота, Слюсарь также сообщил, что окончательно гидроузел будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

Первоначально стоимость гидроузла оценивалась в 27,9 миллиарда рублей. Однако затем выяснилось, что проект подорожал до 35,8 миллиарда рублей. В мае прошлого года Слюсарь сообщил, что готовность объекта составляет 93%, а сдача планируется уже в текущем году.

Предполагается, что после ввода гидроузла в эксплуатацию будет устранено "узкое место" в Доне и уровень воды на 85-километрово участке реки значительно вырастет. Это позволит увеличить пропускную способность Дона с 12 до 19 миллионов тонн грузов, а также поможет снизить выбросы из Цимлянского водохранилища и улучшит водохозяйственную ситуацию.

Напомним, что авторы петиции против строительства гидроузла заявляли, что плотина окончательно уничтожит ценную рыбу в Дону, подтопит несколько населенных пунктов и превратит "один из самых красивых участков реки с заповедными островами и песчаными пляжами превратится в заросшее камышом болото с фарватером". Отметим, что в настоящее время петиции на сайте change.org уже нет.