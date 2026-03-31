05:50, 31 марта 2026

Суд в Ростове-на-Дону осудил жителя Севастополя за оправдание терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 5,5 года лишения свободы приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону жителя Севастополя Сергея Тубольца, признав его виновным в публичном оправдании терроризма.

По данным следствия, в сентябре 2024 года, а также феврале и мае 2025 года Туболец опубликовал в интернете комментарии, "содержание совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористических действий" и призывал к ударам по территории России. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ, пишет 30 марта "Коммерсант".

Суд приговорил мужчину к 5,5 года колонии общего режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 марта в отношении жителя Дагестана было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма за аудиозаписи, опубликованные в интернете.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
