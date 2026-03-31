Суд в Ростове-на-Дону осудил жителя Севастополя за оправдание терроризма

К 5,5 года лишения свободы приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону жителя Севастополя Сергея Тубольца, признав его виновным в публичном оправдании терроризма.

По данным следствия, в сентябре 2024 года, а также феврале и мае 2025 года Туболец опубликовал в интернете комментарии, "содержание совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористических действий" и призывал к ударам по территории России. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ, пишет 30 марта "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 марта в отношении жителя Дагестана было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма за аудиозаписи, опубликованные в интернете.