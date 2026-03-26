Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики усмотрели оправдание терроризма в аудиозаписи, которую житель Дагестана опубликовал в интернете. Глава МВД Дагестана отчитался о возросшем количестве преступлений экстремистской направленности, большая часть из которых была совершена в сети Интернет.

В отношении жителя Дагестана возбуждено уголовное дело по признакам публичного оправдания терроризма, совершенное с использованием интернета 1 .

По версии следствия, в сентябре 2020 года мужчина разместил на своей личной странице аудиоматериал, доступный "неограниченному кругу пользователей сети "Интернет", который содержал "высказывания, оправдывающие террористическую деятельность", сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета региона в Telegram-канале.

При этом Следственный комитет не уточнил, какого рода аудиоматериал разместил подозреваемый на своей странице. По делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, отчиталось ведомство.

Сотрудниками полиции в 2025 году в Дагестане было зарегистрировано 299 преступлений террористической направленности, что на 11,6% больше показателей предыдущего года. Об этом на сессии Народного собрания Дагестана заявил глава республиканского МВД Абдурашид Магомедов, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

Только 125 из 299 преступлений произошли непосредственно на территории республики, остальные 174 - касались дагестанцев, принимавших участие в террористических организациях за рубежом, пояснил глава ведомства.

По информации Магомедова, на сегодняшний день в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и международных террористических организациях находятся 2187 уроженцев Дагестана.

Также на 11,8% возросло количество преступлений экстремистской направленности, подавляющая часть из которых была совершена в сети Интернет.

"В ходе ежедневного мониторинга выявлено 47 преступлений террористического характера и экстремистской направленности, 1 523 материала экстремистского и террористического содержания, составлено 312 административных протоколов на лиц, распространяющих деструктивную идеологию", - констатировал глава МВД.

Как писал "Кавказский узел", с аналогичным обвинением ранее столкнулась журналистка Надежда Кеворкова. Она была обвинена в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале: репоста текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикации о движении "Талибан", которое было включено в перечень террористических организаций.

Прокурор требовал приговорить Кеворкову к шести годам колонии и штрафу, но суд назначил ей лишь штраф в 600 тысяч рублей. Адвокат заявил, что защита не будет обжаловать приговор, поскольку "это фактически оправдание". Обвинение тоже не оспорило приговор, и он вступил в силу. Сын Кеворковой 13 марта 2025 года организовал сбор средств на оплату штрафа, и уже на следующий день нужная сумма была собрана.

При этом 17 апреля 2025 года Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан". Приостановка запрета означает, что должны быть прекращены уголовные дела об оправдании терроризма, связанные с "Талибаном", заявил адвокат Кеворковой.