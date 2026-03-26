18:04, 26 марта 2026

Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма

Сотрудник полиции надевает наручники на мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики усмотрели оправдание терроризма в аудиозаписи, которую житель Дагестана опубликовал в интернете. Глава МВД Дагестана отчитался о возросшем количестве преступлений экстремистской направленности, большая часть из которых была совершена в сети Интернет. 

В отношении жителя Дагестана возбуждено уголовное дело по признакам публичного оправдания терроризма, совершенное с использованием интернета .

По версии следствия, в сентябре 2020 года мужчина разместил на своей личной странице аудиоматериал, доступный "неограниченному кругу пользователей сети "Интернет", который содержал "высказывания, оправдывающие террористическую деятельность", сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета региона в Telegram-канале.

При этом Следственный комитет не уточнил, какого рода аудиоматериал разместил подозреваемый на своей странице. По делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, отчиталось ведомство.

Сотрудниками полиции в 2025 году в Дагестане было зарегистрировано 299 преступлений террористической направленности, что на 11,6% больше показателей предыдущего года. Об этом на сессии Народного собрания Дагестана заявил глава республиканского МВД Абдурашид Магомедов, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

Только 125 из 299 преступлений произошли непосредственно на территории республики, остальные 174 - касались дагестанцев, принимавших участие в террористических организациях за рубежом, пояснил глава ведомства.

По информации Магомедова, на сегодняшний день в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и международных террористических организациях находятся 2187 уроженцев Дагестана.

Также на 11,8% возросло количество преступлений экстремистской направленности, подавляющая часть из которых была совершена в сети Интернет.

"В ходе ежедневного мониторинга выявлено 47 преступлений террористического характера и экстремистской направленности, 1 523 материала экстремистского и террористического содержания, составлено 312 административных протоколов на лиц, распространяющих деструктивную идеологию", - констатировал глава МВД.

Как писал "Кавказский узел", с аналогичным обвинением ранее столкнулась журналистка Надежда Кеворкова. Она была обвинена в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале: репоста текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикации о движении "Талибан", которое было включено в перечень террористических организаций.

Прокурор требовал приговорить Кеворкову к шести годам колонии и штрафу, но суд назначил ей лишь штраф в 600 тысяч рублей. Адвокат заявил, что защита не будет обжаловать приговор, поскольку "это фактически оправдание". Обвинение тоже не оспорило приговор, и он вступил в силу. Сын Кеворковой 13 марта 2025 года организовал сбор средств на оплату штрафа, и уже на следующий день нужная сумма была собрана.

При этом 17 апреля 2025 года Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан". Приостановка запрета означает, что должны быть прекращены уголовные дела об оправдании терроризма, связанные с "Талибаном", заявил адвокат Кеворковой.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:35, 26 марта 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Тренеровка по ножевому бою. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:44, 26 марта 2026
Житель Дагестана осужден за недоносительство на мнимых сторонников "Азова"*
Махачкалинский порт. Фото: Управление Россельхознадзор
19:00, 25 марта 2026
Число запросов на отгрузку товаров в Иран через порт Махачкалы выросло на фоне войны
Прокуратура Дагестана. Фото: прокуратура Дагестана
14:55, 25 марта 2026
Бывший директор единого заказчика в Дагестане обвинен во взятке
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:21, 25 марта 2026
Боец из Дагестана убит в военной операции
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Никита Журавель (в центре) в коридоре суда. Фото: СУ СКР по Волгоградской области
26 марта 2026, 15:38
Мать Журавеля отрицает получение от ФСИН данных о его местонахождении

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com/RadioVan.fm Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
26 марта 2026, 14:39
Бахруз Самедов пожаловался на ухудшение условий содержания

Пляж в Анапе. Фото: Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»
25 марта 2026, 16:55
Судьба анапских пляжей обеспокоила пользователей Telegram

Мужчина в тюрьме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
25 марта 2026, 13:59
Историк из Калмыкии приговорен к реальному сроку за пост в соцсети 

