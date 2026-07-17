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01:31, 17 июля 2026

Восемь жителей Ставрополья обвинены в недоносительстве на знакомого

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семеро подростков и 21-летний молодой человек из Андроповского округа предстанут перед судом по обвинению в недоносительстве на несовершеннолетнего сторонника террористической организации. 

Суд в Ставропольском крае рассмотрит восемь уголовных дел по статье о несообщении о преступлении (статья 205.6 УК РФ), возбужденных против участников одной компании. Статья, вмененная молодым людям, предусматривает до одного года лишения свободы. 

Семеро из восьми обвиняемых - подростки в возрасте от 14 до 17 лет, восьмому обвиняемому 21 год. Согласно версии обвинения, все они в 2025 году узнали, что их знакомый, также несовершеннолетний, стал участником запрещенной в России террористической организации. 

Подросток, как считают следователи, занимался вербовкой и подготовкой теракта. Обвиняемые знали и об этом, но не заявили об этом в правоохранительные органы, говорится в сообщении краевого управления СКР. 

В ведомстве добавили, что несовершеннолетний участник террористической организации также находится под следствием. Избрана ли ему мера пресечения, не уточняется. 

По информации прокуратуры, подросток из села Красноярское “организовал продолжение деятельности запрещенной в России террористической организации” в феврале-мае 2025 года. Он призывал знакомых, в первую очередь своих сверстников, “вступить в ряды незаконной группировки и осуществлять деятельность в ее интересах в ущерб безопасности Российской Федерации”. 

“Ответив на незаконную пропаганду, несколько человек из окружения агитатора присягнули на верность террористической организации”, - отмечается в сообщении прокуратуры Ставрополья. 

Восемь обвиняемых в недоносительстве, как утверждают в ведомстве, достоверно знали, “что завлекающий их в ряды боевиков молодой человек ранее сам стал участником запрещенного сообщества”.

Силовики на Северном Кавказе используют статью о недоносительстве для устрашения родственников и знакомых предполагаемых боевиков, хотя ее правовое применение возможно лишь при определенных условиях, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Эти условия на практике не всегда соблюдаются: так, у обвиняемого должны быть достоверные и конкретные сведения о преступлении и конкретных фактах преступной деятельности, а абстрактные слухи, предположения или бытовые разговоры под действие статьи не подпадают. 

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2025 года в недоносительстве был обвинен 20-летний житель Урванского района Кабардино-Балкарии. Следствие заявило, что он был знаком с участниками нападения на силовиков в Нальчике и знал об их планах. 

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Автор: "Кавказский узел"

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