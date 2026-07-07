Все отравившиеся продукцией гастронома жители Астрахани выписаны из больницы
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Из инфекционной больницы в Астрахани выписаны последние два пациента, госпитализированные после отравления продукцией местного гастронома.
Как информировал "Кавказский узел", в результате пищевого отравления в Астрахани один человек умер, еще 35 были госпитализированы. 5 июля стало известно, что у трех сотрудников астраханского гастронома "Михайловский", продукцию которого употребляли жертвы массового отравления, обнаружены бактерии сальмонеллы.
Из областной инфекционной больницы в Астрахани выписаны все пациенты, поступившие ранее с сальмонеллезом после употребления продукции местного гастронома, сообщили в Минздраве Астраханской области.
"Завершено лечение пациентов, госпитализированных в ходе вспышки сальмонеллеза в июне 2026 года. Последние два пациента, находившиеся в стационаре, выписаны домой. Всего диагноз "сальмонеллез" был подтвержден у 25 пациентов. Из них 19 взрослых и 6 детей", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение министерства.
Напомним, дочь женщины, которая умерла в результате отравления, ранее рассказала, что ее мать в гастрономе купила готовую еду – рыбные котлеты, картофельное пюре и лагман. Женщине на следующее утро стало плохо, спустя несколько дней она была помещена в реанимацию. На фоне сахарного диабета ее состояние ухудшалось. Врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось.
"Кавказский узел" также писал, что массовом отравлении в Астрахани стало известно 27 июня. Источники ранее отметили, что все отравившиеся покупали продукцию гастронома "Михайловский" – готовые обеды и ужины. Люди почувствовали боль в животе и тошноту после приема пищи. По словам владельца гастронома, его подчиненных допросили сотрудники Следкома.
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