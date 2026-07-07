×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:02, 7 июля 2026

Все отравившиеся продукцией гастронома жители Астрахани выписаны из больницы

Сотрудник следственного комитета во время осмотра гастронома в Астрахани. Фото: следственный комитет России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из инфекционной больницы в Астрахани выписаны последние два пациента, госпитализированные после отравления продукцией местного гастронома.

Как информировал "Кавказский узел", в результате пищевого отравления в Астрахани один человек умер, еще 35 были госпитализированы. 5 июля стало известно, что у трех сотрудников астраханского гастронома "Михайловский", продукцию которого употребляли жертвы массового отравления, обнаружены бактерии сальмонеллы.

Из областной инфекционной больницы в Астрахани выписаны все пациенты, поступившие ранее с сальмонеллезом после употребления продукции местного гастронома, сообщили в Минздраве Астраханской области.

"Завершено лечение пациентов, госпитализированных в ходе вспышки сальмонеллеза в июне 2026 года. Последние два пациента, находившиеся в стационаре, выписаны домой. Всего диагноз "сальмонеллез" был подтвержден у 25 пациентов. Из них 19 взрослых и 6 детей", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение министерства.

Напомним, дочь женщины, которая умерла в результате отравления, ранее рассказала, что ее мать в гастрономе купила готовую еду – рыбные котлеты, картофельное пюре и лагман. Женщине на следующее утро стало плохо, спустя несколько дней она была помещена в реанимацию. На фоне сахарного диабета ее состояние ухудшалось. Врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось.

"Кавказский узел" также писал, что массовом отравлении в Астрахани стало известно 27 июня. Источники ранее отметили, что все отравившиеся покупали продукцию гастронома "Михайловский" – готовые обеды и ужины. Люди почувствовали боль в животе и тошноту после приема пищи. По словам владельца гастронома, его подчиненных допросили сотрудники Следкома.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
09:05, 7 июля 2026
Младший сержант из Прохладного убит в военной операции
21:55, 6 июля 2026
Боец из Калмыкии убит на Украине
16:36, 6 июля 2026
Суд в Ереване постановил конфисковать у Сержа Саргсяна часть имущества
10:06, 6 июля 2026
Четверо бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции
07:08, 6 июля 2026
Канатки на "Эльбрусе" приостановили работу
00:59, 6 июля 2026
Жители аварийного дома в Кабардино-Балкарии добились внимания к своим проблемам
Все события дня
Новости
Общественный транспорт в Астрахани. Фото: Управление пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской области
10:05, 7 июля 2026
Астраханцы раскритиковали призыв Бабушкина пересаживаться на автобусы из-за ажиотажа на заправках
АЗС. Фото: andreas160578 / Pixabay.com
23:27, 6 июля 2026
Топливный кризис на юге России привел к штрафам и отказам в льготах для водителей
Очередь на заправку. Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
13:02, 6 июля 2026
Разгар туристического сезона осложнил проблему с очередями на АЗС юга России
Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:04, 6 июля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:57, 5 июля 2026
Два бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
Персоналии
Бабушкин Игорь Юрьевич, фото https://www.astrobl.ru/news/112792
11:02, 7 июля 2026
Бабушкин Игорь Юрьевич
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
10:45, 7 июля 2026
Царукян Гагик Коляевич
Серж Саргсян. Фото: European People's Party, www.flickr.com/photos/eppofficial/8234401295, лицензия Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
10:31, 7 июля 2026
Саргсян Серж Азатович
Справочник
Адам Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ордена и медали Адама Кадырова

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Фатима Керимова. Фото: https://www.instagram.com/p/DaX229aCDk7/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
07 июля 2026, 12:02
Сестра жертвы "убийства чести" из Азербайджана пожаловалась на безучастность грузинских следователей

Общественный транспорт в Астрахани. Фото: Управление пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской области
07 июля 2026, 10:05
Астраханцы раскритиковали призыв Бабушкина пересаживаться на автобусы из-за ажиотажа на заправках

Гагик Царукян. Фото: https://hetq.am/
07 июля 2026, 04:08
Гагик Царукян задержан после обыска

Очередь на заправку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07 июля 2026, 01:29
Махачкалинские водители заметили сокращение дефицита топлива

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше