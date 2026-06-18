Суд арестовал члена "Сильной Армении" Давида Газиняна

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Защита назвала решение суда об аресте незаконным.

Как писал "Кавказский узел", ранее Центризбирком Армении удовлетворил ходатайство Антикоррупционного комитета Армении о возбуждении уголовного дела и лишении свободы Давида Газиняна - кандидата в депутаты от оппозиционного блока "Сильная Армения" российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов, заявил Центризбирком Армении. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29. Шесть оппозиционных партий объявили выборы нелегитимными и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

Представитель блока "Сильная Армения" Давид Газинян арестован. Об этом адвокат Арам Вардеванян сообщил News.am.

Ранее Газинян был задержан. Это произошло после того, как Центризбирком лишил его неприкосновенности. "Судебное заседание продолжалось всю ночь. Завершилось в 07.10 (местного времени). Чуть позже было обнародовано решение об аресте, хотя ни одного аргумента за все время заседания не было представлено", – сказал адвокат.

Юрист назвал решение суда незаконным. По его словам, содержание обвинения имеет исключительно политическую направленность.

Адвокат ранее заявлял, что уголовное дело против Газиняна касается "подготовки к даче взятки". Имя Газиняна фигурирует в одной из записей, опубликованных Антикоррупционным комитетом еще две недели назад, уточняет "Арминфо".

Напомним, иск в Конституционный суд о признании итогов выборов недействительными готовит блок "Сильная Армения". "Мы задействуем все легитимные, правовые инструменты, чтобы доказать системный характер фальсификаций, административного давления и политических преследований со стороны режима", - сказал представитель блока "Сильная Армения" Арам Вардеванян.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна были наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".