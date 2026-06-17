ЦИК Армении разрешил арест кандидата в депутаты от блока Карапетяна

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Антикоррупционный комитет Армении обвиняет Давида Газиняна в раздаче избирателям взяток перед парламентскими выборами. Обвинение имеет исключительно политические цели, считает защита.

Как писал "Кавказский узел", иск в Конституционный суд о признании итогов выборов недействительными готовит блок "Сильная Армения". "Мы задействуем все легитимные, правовые инструменты, чтобы доказать системный характер фальсификаций, административного давления и политических преследований со стороны режима", - сказал представитель блока "Сильная Армения" Арам Вардеванян.

Партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов, заявил Центризбирком Армении. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29. Шесть оппозиционных партий объявили выборы нелегитимными и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

Центризбирком Армении удовлетворил ходатайство Антикоррупционного комитета Армении о возбуждении уголовного дела и лишении свободы Давида Газиняна - кандидата в депутаты от оппозиционного блока "Сильная Армения" российского бизнесмена Самвела Карапетяна Об этом сообщил адвокат Арам Вардеванян на брифинге перед зданием ЦИК, сообщает «Арменпресс».

«Обвинение абсолютно нелепое, Казиняна обвиняют в подготовке к раздаче взяток. Понятно, что дело абсолютно политическое. По всей вероятности, скоро он будет задержан, затем — арестован»,— цитирует слова Вардеваняна News.am.

Ранее Вардеванян сообщил, что основанием для подачи ходатайства стала запись телефонного разговора третьих лиц, которые говорят о том, что его подзащитный Газинян якобы передал другому лицу 1,4 млн драмов (около 3,8 тысяч доларов), в то время как сам Газинян не участвовал в разговоре.

Отметим, что ранее Газинян занимал должность гендиректора «Электрических сетей Армении», принадлежащих Карапетяну.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна бskb наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".