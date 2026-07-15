Жители Северной Осетии рассказали об очередях за дешевым бензином

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Жители Северной Осетии продолжают сталкиваться с дефицитом бензина на крупных сетевых автозаправках. Одни водители проводят в очередях по несколько часов, чтобы заправиться на федеральных сетевых АЗС, другие предпочитают покупать более дорогое топливо на частных АЗС, где очередей практически нет. Стоимость бензина на коммерческих заправках в отдельных случаях почти вдвое выше, указали водители. По их мнению, введение системы заправки по четным и нечетным дням могло бы снизить очереди.

Как писал "Кавказский узел", к 9 июля цены на частных АЗС Владикавказа резко выросли: АИ-92 до 92 рублей, АИ-95 до 99 рублей, здесь бензин можно купить без очередей. На федеральных сетевых АЗС продолжают держать прежний ценник, который как минимум на 20 пунктов меньше, чем у частников, к ним стоят очереди. МинЖКХ республики задумалось о введении ограничений по четным и нечетным дням в зависимости от госномера автомобиля.

Очереди выстроились на заправки федеральных сетей

Житель Моздока Умар рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что последний раз провел в очереди на АЗС около трех часов.

Очередь была машин 50-60

"Сегодня с половины шестого утра стоял, только полдевятого уехал. Заправился на "Газпроме", 95-й бензин стоил 71 рубль. Очередь была машин 50-60", — сказал он.

По его словам, на частных заправках в Моздоке, в частности на АЗС "Олимп", бензин продается примерно по 140 рублей за литр, однако очередей там почти нет.

"Цена кусается — почти в два раза дороже. Очень большие неудобства для людей создают. Не знаешь, сможешь ли куда-то поехать. Даже канистры не заправляют", — отметил собеседник.

Житель Владикавказа Азамат сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что ему удалось заправиться значительно быстрее.

"На "Роснефти" на улице Зортова простоял минут десять. Залил 30 литров — больше не отпускали, был лимит. Заправился по 70 рублей за литр", — рассказал он.

По его словам, на коммерческих АЗС АИ-95 сейчас стоит около 105 рублей за литр.

"Предполагаю, что разница связана с закупочной ценой топлива. До кризиса бензин был дешевле примерно на пять рублей", — сказал Азамат.

При этом он отметил, что рост цен на бензин почти не повлиял на его расходы, поскольку автомобиль работает в основном на газе. Однако, по словам собеседника, стоимость газа также выросла примерно на 7-8 рублей.

Житель Моздока Адам сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что лично в очередях не стоял.

"Очереди бывают там, где дешевый бензин. В Моздоке стояли у "Газпрома", но чтобы постоянно — такого нет. А по цене бензин, конечно, растет", — сказал он.

Рост цен обеспокоил водителей

Житель Владикавказа Алихан, использующий автомобиль с дизельным двигателем, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что также не столкнулся с очередями.

"Ехал по трассе, заехал и заправился. На АЗС на Архонском шоссе, на улице Григоряна, дизель стоил примерно 75 рублей за литр. Разница между сетевыми и частными заправками — около 20 рублей. За дорогим топливом очередей нет", — сообщил он.

Мысль лишний раз не выезжать из дома уже присутствует

По словам Алихана, пока подорожание топлива существенно не сказалось на его расходах, однако он стал реже пользоваться автомобилем.

"Мысль лишний раз не выезжать из дома уже присутствует", — отметил собеседник.

Житель Владикавказа Ибрагим рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что бензин на крупных сетевых АЗС обычно появляется утром.

"На "Роснефти", "Газпроме", "Лукойле" бензин отпускают примерно с шести утра до полудня или часа дня. На "Газпроме" 95-й стоит около 69 рублей, на "Лукойле" — 72 рубля, на "Роснефти" — около 67 рублей", — сообщил он.

По его словам, на коммерческих АЗС цены значительно выше.

"На частных заправках бензин стоит 100, 105, иногда 115 рублей. Если взять "Гефест", где продают лукойловский бензин, там он стоит около 105 рублей", — сказал Ибрагим.

Он отметил, что стоимость бензина на сетевых АЗС выросла незначительно — "буквально на 10-15 копеек", тогда как более серьезной проблемой считает подорожание газа.

"Если раньше газ стоил 20-25 рублей, то сейчас около 25 рублей. Для перевозчиков это серьезнее, чем очереди за бензином, потому что большинство "Газелей" ездят на газе", — пояснил он.

По словам собеседника, на трассе в районе Пятигорска ему пришлось заправляться по 150 рублей за литр АИ-95, а в соседней Кабардино-Балкарии цены также значительно выше, чем в Северной Осетии.

Водители поддержали меры по сокращению очередей

Оценивая возможность введения системы заправки автомобилей по четным и нечетным дням, большинство опрошенных не исключили, что такая мера может помочь сократить очереди.

Азамат считает, что подобный порядок можно рассматривать как один из возможных выходов из ситуации, хотя в отдельных случаях он может создать неудобства водителям.

Ибрагим поддержал такую инициативу.

"Если ситуация не наладится, то это нормальная мера. Если знаешь, что твой день четный, значит приедешь именно тогда, очередей будет меньше и порядка станет больше", — сказал Ибрагим.

Алихан считает, что ограничения будут работать лишь при условии, что автомобилисты не будут доводить бак до полного опустошения.

"Но если человеку нужно срочно заправиться, неудобства, конечно, возникнут. Особенно у таксистов", — отметил он.

<pВласти сообщили о проверках цен и о разработке мобильного приложения

Как следует из информации на сайте "АЗС Северной Осетии", который ведет МинЖКХ республики на основании полученных от заправок данных, из 31 заправки во Владикавказе никакого топлива нет на двух, только дизтопливо — на пяти, АИ-95 продают на 22 АЗС. В Алагирском районе из шести заправок не работают две, АИ-95 есть на трех АЗС.

В Правобережном районе из шести заправок закрыта одна, на двух есть только дизтопливо, АИ-95 отпускают на трех АЗС. В Пригородном районе работают все шесть заправок, лишь на трех из них нет только АИ-100. В Моздокском районе работает четыре АЗС, на двух из них есть только дизтопливо. На трех АЗС в Ирафском районе есть лишь АИ-92 и дизтопливо. В Кировском районе работают три АЗС, на всех есть АИ-95 и дизтопливо. В Ардонском районе из двух работающих заправок на одной лишь дизтопливо, на другой есть еще АИ-92 и АИ-95.

Таким образом, в списке приведена информация о 61 АЗС, 12 июля на сайте содержалась информация о 76 заправках.

14 июля МинЖКХ отчиталось, что по поручению Главы республики при министерстве ЖКХ создана рабочая группа по проверке фактов необоснованного завышения цен на автомобильное топливо. "Причиной для проверок стали результаты мониторинга цен, который проводит министерство. По данным на 9 июля 2026 года, во Владикавказе выявлен значительный разброс цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. На ряде автозаправочных станций стоимость АИ-95 превышает 90 рублей за литр. По результатам мониторинга цена 92,5 рубля за литр зафиксирована на АЗС «Сармат» (ВитОил) на улице Промышленной, 5, АЗС «Сармат» на улице Леонова, 10 и АЗС «Троя» на улице Барбашова, 70. На АЗС «Гефест» на улице Пожарского, 2 бензин АИ-95 продается по 97 рублей за литр, на АЗС «Люкс Ойл» (Московское шоссе/улица Гадиева) — по 99 рублей, а самая высокая цена — 115 рублей за литр — зафиксирована на АЗС «Шаг» в переулке Пугачева, 3. Ценовой дисбаланс на топливном рынке республики не имеет объективных экономических обоснований. Указанные факты могут свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства", - сообщило ведомство.

Министерство также пообещало 21-22 июля запустить мобильное приложение, которое позволит в режиме реального времени узнавать о наличии топлива на АЗС, его марках и стоимости.