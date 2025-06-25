Активисты раскритиковали проект строительства города-спутника Владикавказа

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Власти Северной Осетии заявили о планах строительства города-спутника Владикавказа под название "Долина Симд". Изначально его планировали построить в селе Ногир, но затем перенесли в село Гизель. Активисты считают, что прежде, чем строить город-спутник, нужно навести порядок во Владикавказе.

Северная Осетия в 2026 году намерена начать строительство города-спутника Владикавказа "Долина Симд". Площадь осваиваемой территории - 265 га. Здесь планируется возвести около миллиона квадратных метров жилья с социальной инфраструктурой для 36 тысяч человек, трех школ и шести детских садов. Планируется возведение спортивных объектов - футбольной и теннисной академий, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, пишет "Интерфакс".

В 2025-2027 годах получит из федерального бюджета субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий в размере более миллиарда рублей. За счет этих средств власти планируют строительство.

При этом первоначально город-спутник планировалось построить в селе Ногир, однако, как утверждает глава республики Сергей Меняйло, к нему обратились жители села Гизель с предложение перенести проект строительства "Долины Симд" в их село. "Он справедливо отметили преимущества: быть рядом с будущим городом-спутником - это большие возможности для развития самой Гизели", - написал он 23 июня в своем телеграм-канале.

Меняйло отметил, что в селе "нет достаточной для такого масштабного проекта территории", поэтому поручил начать процедуру оформления 120 гектаров земли, ранее переданной из Гизели Владикавказу, под проект. Проект будет доработан.

Что касается Ногира, то, по словам Меняйло, на участке, где ранее планировалось строительство "Долины Симд", будет разработан и реализован проект индивидуальной жилой застройки, которая будет передана на льготных условиях отдельным категориям участников СВО.

Активисты предложили сначала навести порядок во Владикавказе

Владикавказские активисты прокомментировали 24 июня корреспонденту "Кавказского узла" проект и свое отношение к нему.

Подписчица телеграм-канала «Сбереги башню» Лидия заявила, что против проекта, поскольку его реализация вызовет ряд проблем. В проекте недостаточно детализировано расположение социальной инфраструктуры (а представленных школ и детских садов едва хватит на детей новоселов, оставляя за бортом старожилов), проигнорирована национально-культурная специфика, из-за чего «Долина Симд» рискует стать безликим спальным районом. Кроме того, по ее словам, не были представлены оценка влияния застройки на экосистемы пригорода Владикавказа, план озеленения и решения по водоотведению и энергоэффективности.

Еще одной проблемой, по словам Лидии, является транспорт – существующая трамвайная система Владикавказа изношена и перегружена, а подключение новых трамвайных линий усилит эту нагрузку. «Кроме того, поскольку "Долина" рассматривается только как жилой район, это будет неизбежно вызывать маятниковую миграцию на работу во Владикавказ и обратно, увеличив транспортную нагрузку на 15-20%», - заметил она.

Лидия подчеркнула, что считает необходимым сохранить сельхозземли для овощеводства, сделать там народный кооператив и действительно производить продукцию. «Если, ну, вот просто край, негде людям жить на этой планете, то этот город, конечно, как они говорят, современный, так его и надо делать современным. А не то, что там – просто многоэтажки построили и все», - заявила она.

Упор должен быть сделан сейчас сначала на старом городе, на Владикавказе

Она также отрицательно отозвалась о переносе проекта в другое место. «Здесь как в математике, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В республике проблема с общественным транспортом, с электроэнергией, постоянные отключения и аварии. Дороги не сделаны, остановки некрасивые. Или где-то остановочных комплексов нет, или они в ужасном состоянии. Поэтому я считаю, что упор должен быть сделан сейчас сначала на старом городе, на Владикавказе, то есть это дороги, остановочные комплексы, электроэнергия, общественный транспорт. Районы, микрорайоны, которые построены, озеленить, сделать детские площадки, посмотреть, где можно построить школу. И только потом, думать, надо ли что-то строить ещё», - добавила она.

Средством борьбы против проекта Лидия считает размещение петиций в телеграм-канале правительства Северной Осетии, "чтобы выстроить диалог между законодательной и исполнительной властью и жителями, чтобы мнение жителей было на первом месте - по всем вопросам". "Мы не против развития региона, но требуем, чтобы проект «Долина Симд» стал образцом ответственного градостроительства, а не экспериментом в ущерб людям, который лишь усилит социальное напряжение», - заключила она.

Администратор телеграм-канала «Объединение Водная», где обсуждались в том числе проблемы, связанные со строительством города-спутника, Алан Гатиев отметил, что протест активистов вызван несколькими причинами. "Во-первых, это утрата земель для сельского хозяйства. Даже если это не самые высокоурожайные земли, их перевод под застройку сокращает общую площадь пахотных земель в регионе, что потенциально может повлиять на местное производство продуктов питания и продовольственную безопасность в долгосрочной перспективе. Кроме того, необходимость проведения дорогостоящих и трудоемких археологических раскопок и исследований перед началом строительства. Это может привести к значительным задержкам в реализации проекта и увеличению его стоимости. Существует риск обнаружения новых, ранее неизвестных объектов, что может еще больше усложнить процесс", - заявил он.

Увеличение количества жителей потребует эффективной системы сбора и утилизации бытовых отходов, которой нет

Отдельной проблемой он назвал "обеспечение качественного водоснабжения и адекватной системы водоотведения для 36 тысяч человек". "Это сложная инженерная задача. Недостаточный расчет или износ существующих сетей могут привести к проблемам с давлением воды, авариям и загрязнением. Увеличение объемов сточных вод требует достаточных мощностей очистных сооружений, чтобы избежать негативного влияния на окружающую среду, в частности на реку Терек. Масштабное строительство всегда сопряжено с пылью, шумом, загрязнением воздуха строительной техникой. Также возможно нарушение естественных дренажных систем и изменение гидрологического режима на прилегающих территориях. Увеличение количества жителей потребует эффективной системы сбора и утилизации бытовых отходов, которой нет», - сказал Гатиев.

Он также считает, что город-спутник неизбежно создаст дополнительную нагрузку на существующую транспортную сеть Владикавказа и прилегающих районов, возможны увеличение пробок на подъездах к Владикавказу и внутри города.

Гатиев также выразил недовольство переносом проекта в Гизель. «Мне, как жителю республики, вообще не нравится проект строительства нового города с численностью жителей до 36 тысяч человек, особенно на пахотных и сельскохозяйственных землях. Северная Осетия - малоземельная республика в плане мест для ведения сельского хозяйства, каждый гектар необходимо беречь. На мой взгляд, во Владикавказе и Пригородном районе нет проблемы нехватки жилья, население республики и города постепенно снижается последние 10 лет», - заявил он.

При этом свое отношение к проекту он охарактеризовал так: «Пока что наблюдаю за происходящим, посещаю публичные общественные слушания».

Аналитики оценили перспективы споров властей и активистов

Журналист Руслан Тотров также достаточно скептически отнесся к общественным слушаниям, которые в теории должны дать возможность жителям высказаться против того или иного проекта. «Это, как правило, превращается в достаточно неконтролируемый паноптикум и словесные эскапады, летящие в разные стороны. Ничего даже близко конструктивному не сулят. Мне кажется, что вот такие мероприятия - это во многом заигрывание с толпой и с общественным мнением, а не попытка прийти к какому-то, скажем так, консенсусу в вопросах нового зодчества в Северной Осетии. Я очень скептически отношусь к необходимости вовлекать широкие народные массы в эти слушания. Я также не менее скептически отношусь к благим намерениям городской администрации либо застройщиков. И это нормально, в конце концов они бизнесмены, а городская администрация тоже делает по большому счету то, что выгодно ей. Они, в конце концов, не горная Швейцария с ее строгим и неукоснительным исполнением законов, а всего-навсего Северная Осетия - дотационный, глубоко депрессивный российский регион. И рассчитывать на то, что тот самый слоган «Все для людей» будет воплощаться в жизнь, на мой взгляд, по меньшей мере наивно», - заявил он.

Заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов отметил, что общественные слушания носят рекомендательный характер. Он подчеркнул, что внесение какого-то проекта в Генплан не означает, что его невозможно будет отменить. «Есть разные варианты – у жителей может быть возможность договариваться с властью, они могут обратиться в суд», - заявил он.

В градозащитной организации «Архнадзор» отметили, что, согласно Федеральному закону от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 14 марта 2022 года в ряде регионов общественные слушания отменены. В Северной Осетии это делать не стали. Поэтому единственным способом для граждан достучаться до чиновников и остановить разрушительный, по их мнению, проект – это петиционная кампания. «Люди должны писать много писем властям, это может дать эффект», - подчеркнул представитель организации.

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