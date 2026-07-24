Семья жительницы Владикавказа с инвалидностью заявляет о давлении следствия

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Зарину Томаеву, обвиняемую в создании финансовой пирамиды, не выпускают под домашний арест без признания вины, к ней также не допускают врачей, несмотря на инвалидность. Родные считают дело сфабрикованным. Пострадавшие также надеются на освобождение Томаевой, полагая, что она сможет вернуть им средства.

Зарину Томаеву, обвиняемую в мошенничестве, не отпустили из СИЗО Владикавказа под домашний арест. Суд признал нарушения при рассмотрении её дела, но на новом заседании меру пресечения менять отказались, сообщает Mash Gor.

27-летняя Зарина — ипотечный брокер. Её обвиняют в мошенничестве, но следствие собирается добавить статью за организацию преступного сообщества. По словам адвоката Зарины, Алексея Абазова, у неё серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе врождённый сколиоз и заболевания сердца. Абазов утверждает, что в СИЗО Зарина не получает необходимой медицинской помощи и ей нужно в больницу. По словам родственников, девушку ещё и унижают — её заставляли публично раздеваться.

Истрию Томаевой несколько дней назад опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Ее задержали в сентябре 2025 года ее задержали — сначала по делу о мошенничестве, позже следствие обвинило ее в создании финансовой пирамиды, рассказала Осторожно Media мать девушки Ирина.

Семья считает уголовное дело сфабрикованным. Первоначально речь шла об ущербе в 600 тысяч рублей, и они сразу предложили возместить эту сумму, однако потерпевшая сторона деньги не приняла. После этого, по словам матери, бывших клиентов Зарины убедили написать заявления, в противном случае им грозило уголовное преследование.

Родные рассказывают, что в первом учреждении, где Зарина находилась после ареста, ее содержали в холодном подвальном помещении, досматривали с видеозаписью в туалете, а после обмороков угрожали физической расправой. После жалоб родственников девушку перевели в другое учреждение.

Томаева — инвалид с детства. Из-за врожденного идиопатического сколиоза в 13 лет ей установили титановую конструкцию в позвоночник. Ей необходимо регулярно проходить обследования. Сейчас Зарина не может сидеть из-за сильных болей, испытывает проблемы с зубами и почти не выходит на прогулки. Следствие не допускает к ней родителей и врачей, даже за их счет. При этом семья неоднократно просила перевести Томаеву под домашний арест, однако следователи заявляют, что это возможно только после признания вины, говорится в сообщении.

Обращение к властям обернулось проверкой омбудсмена

Собчак обратилась к главе Северной Осетии.

"Я прошу главу республики Сергея Меняйло обратить внимание на эту историю и разобраться в ситуации", - подчеркнула журналистка.

К 15.37 мск Меняйло в своем Telegram-канале не комментировал арест Томаевой.

В учреждении проводятся необходимые медицинские мероприятия. Вопрос находится на контроле

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Артур Кокаев после того как история стала достоянием гласности посетил Томаеву в СИЗО-6 во Владикавказе. Он проверил условия содержания Зарины Томаевой, организацию медпомощи и условия содержания, а также качество питания, сообщила 18 июля "Сапа".



Кокаев заверил, что в СИЗО "проводятся необходимые медицинские мероприятия" «Проведена беседа с медицинским работником о состоянии здоровья Зарины Т. В учреждении проводятся необходимые медицинские мероприятия. Вопрос находится на контроле», — говорится в сообщении уполномоченного.

Источники сообщили о многомиллионном ущербе

Осетинские Telegram-каналы приводят версию следствия.

По версии следствия, жительница Северной Осетии организовала финансовую пирамиду, предлагая вложения под высокую доходность — до 10% в месяц. На начальном этапе участники действительно получали выплаты, что способствовало быстрому росту числа вкладчиков. Участниками схемы стали в том числе известные и обеспеченные жители республики — жены, сестры и другие родственники действующих и бывших чиновников, а также известных предпринимателей, пишет "Осетия просто".

Уголовное дело насчитывает более 850 эпизодов. По предварительным данным, общий объем денежных средств, находившихся в обороте схемы, мог достигать нескольких миллиардов рублей.



Многие участники оформляли кредиты, закладывали квартиры, автомобили, земельные участки и коммерческую недвижимость, чтобы вложить средства в проект. Некоторые объединялись в группы для совместного участия. В настоящее время, по имеющейся информации, в Сбербанке и ВТБ находятся несколько сотен залогов, связанных с участниками предполагаемой финансовой пирамиды, говорится в публикации от 23 мая.

Они рассчитывают, что в этом случае у нее появится возможность найти средства и вернуть деньги вкладчикам

Telegram-канал "Осетия-ае" прокомментировал кампанию с требованием выпустить девушку под домашний арест.

"Многие из тех, кто, по версии следствия, пострадал от деятельности финансовой пирамиды, также заинтересованы в том, чтобы обвиняемая вышла на свободу. Они рассчитывают, что в этом случае у нее появится возможность найти средства и вернуть деньги вкладчикам", - говорится в сообщении от 18 июля.

"Кавказский узел" также писал, что не меньше 65 жителей Северной Осетии пострадали от действий председателя кредитного потребительского кооператива "Сберкасса Алания", который собрал с них 57,5 млн рублей и присвоил Суд приговорил бывшего председателя кооператива Асланбека Гугкаева к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении вреда..

Также жители Северной Осетии участвовали и в сети Smart buyers, которая собрала сотни миллионов рублей с жителей Кабардино-Балкарии, в Северной Осетии поступило 14 заявлений от вкладчиков. Шансы пострадавших вернуть даже часть вложенных денег крайне малы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.