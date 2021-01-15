14 жителей Северной Осетии стали жертвами финансовой пирамиды

15 января 2021, 23:59

В полицию Северной Осетии поступило 14 заявлений от вкладчиков сети Smart buyers, которая собрала сотни миллионов рублей с жителей Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 8-10 января в полицию обратилось около 600 жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших от мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. Задержаны шесть подозреваемых, все они заключены под стражу. По информации источника, к 15 января число пострадавших, которые подали заявление в полицию Кабардино-Балкарии, превысило 1 тысячу человек, а общая сумма ущерба составила более 260 млн рублей. Шансы пострадавших вернуть даже часть вложенных денег крайне малы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Уголовное дело расследуется по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств". По мнению одной из потерпевших, обманутых вкладчиков Smart buyers значительно больше, но люди не подают заявления, не надеясь вернуть деньги. Пользователи Instagram упрекнули в наивности потерпевших, вложивших деньги в типичную финансовую пирамиду.

Полиция Северной Осетии начала проверку по заявлениям местных жителей, которые вложили деньги в финансовую пирамиду Smart buyers. К 15 января в правоохранительные органы по этому поводу обратились 14 жителей региона.

Предложение инвестировать деньги в прибыльные бизнес-проекты пострадавшие увидели в одной из социальных сетей. Организаторы пирамиды обещали, что вкладчики смогут ежемесячно получать до ста процентов от суммы вклада.

"Пострадали сотни людей из различных регионов страны, в том числе и жители Северной Осетии", - приводит сообщение регионального МВД телеканал "Россия-Алания".

В Кабардино-Балкарии прокуратура контролирует ход расследования уголовных дел, возбужденных в связи с деятельностью финансовой пирамиды. Сеть действовала с февраля 2020 года по 6 января 2021 года, отмечается в сегодняшней публикации на сайте региональной прокуратуры.