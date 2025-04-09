Умаханов попросил Бастрыкина разобраться с делом арестованной в Дагестане москвички

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Депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов обратился к главе Следкома с просьбой разобраться с неправомерным преследованием москвички Анастасии Гойсан, которая находится в СИЗО Махачкалы. Женщина утверждает, что ее арест организовал бывший сожитель, влиятельный уроженец Дагестана.

Бывшая танцовщица шоу-балета “Тодес” Анастасия Гойсан жила в гражданском браке с уроженцем Дагестана Ибрагимовым, работавшим в столичных налоговых органах. Во время совместной жизни Ибрагимов оформлял на Гойсан недвижимость, чтобы к нему «не было лишних вопросов», писал автор блога “Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости” на “Кавказском узле”. После очередного расставания пара договорилась о переоформлении и разделе имущества, но впоследствии Ибрагимов стал преследовать бывшую возлюбленную и организовал возбуждение против нее уголовного дела в Дагестане, где у него есть связи в правоохранительных органах, говорится в публикации блогера “Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера”.

Обращение Умаханова к Бастрыкину опубликовал 8 апреля глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Он отметил, что представители ОНК посещали Гойсан в махачкалинском СИЗО.

“Ей инкриминируют преступление, совершенное в Дагестане в 2021 году, однако она заявляет,что в жизни в Дагестане не была, пока ее в наручниках не доставили в Махачкалу из Москвы 16 сентября 2024 года и не поместили сразу же в СИЗО-1 Махачкалы. По информации ее адвоката, в деле нет ни одного доказательства ее нахождения в Дагестане вообще”, - написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

34-летняя Гойсан обвинена по статье о присвоении денежных средств, в деле фигурирует сумма в 28 миллионов рублей. Потерпевшим по делу проходит двоюродный брат Ибрагимова, на которого она по просьбе бывшего сожителя переоформила после расставания дом, купленный в период отношений.

Правозащитница Ева Меркачева в декабре 2024 года обнародовала в своем Telegram-канале позицию обвинения: согласно ей, Гойсан “войдя в доверие к жителю Махачкалы”, получила от него доверенность на оказание риелторских услуг, и на основании этой доверенности “без его ведома и разрешения изъяла из банковской ячейки деньги и присвоила их себе”.

В ноябре 2024 года Кировский райсуд Махачкалы признал незаконными постановление о возбуждении уголовного дела против Гойсан и объявление ее в федеральный розыск, но апелляционная инстанция первое решение отменила. 9 февраля 2025 года тот же суд освободил Анастасию Гойсан из-под стражи. 22 февраля она приехала из Москвы на заседание по апелляции на это решение и Верховный суд Дагестана постановил вновь арестовать ее, указывал Хадулаев.

Он опубликовал видеообращение Анастасии Гойсан к правозащитникам, записанное после освобождения. «Я согласна на проведение расследования и установление всех обстоятельств, но пусть это будет в Москве, не предвзято, без родственных и коррумпированных связей. Я готова ответить на все вопросы следствия», - говорит женщина на видео.

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