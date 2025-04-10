Анастасия Гойсан освобождена из-под стражи в Дагестане

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Москвичка Анастасия Гойсан, арестованная в Дагестане по обвинению в присвоении денег и объявившая голодовку в следственном изоляторе, отпущена из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", голодовку в изоляторе Гойсан объявила 8 апреля, обосновав свой протест тем, что что следователи за девять месяцев так и не назвали ей дату, когда она, по их версии, была в 2021 году в Махачкале и взяла деньги у потерпевшего Алиева.

Бывшая танцовщица шоу-балета "Тодес" Анастасия Гойсан жила в гражданском браке с уроженцем Дагестана Ибрагимовым, работавшим в налоговых органах Москвы. Во время совместной жизни Ибрагимов оформлял на Гойсан недвижимость, чтобы к нему "не было лишних вопросов", писал автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле". После очередного расставания пара договорилась о переоформлении и разделе имущества, но впоследствии Ибрагимов стал преследовать бывшую возлюбленную и добился ее уголовного преследования в Дагестане, где у него есть связи в правоохранительных органах, говорится в публикации блогера "Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера". Сама Гойсан настаивает, что никогда не была в Дагестане до того, как силовики доставили ее туда и поместили под арест.

«10 апреля закончился срок ареста Гойсан, и сегодня же суд рассматривал возможность продления ей меры пресечения в виде ареста. Суд в итоге принял решение освободить ее с применением ограничения определенных действий», - сообщил «Кавказскому узлу» председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Я очень рада, что вышла на свободу

Сама Анастасия Гойсан надеялась, что окажется на свободе еще до начала судебного заседания. «Я в это очень сильно верила. Не было никаких законных оснований держать меня в СИЗО. Я очень рада, что вышла на свободу. Хочу особо отметить роль Шамиля Хадулаева и моего адвоката Эдуарда Марцинкевича, над которым следствие издевалось все эти шесть месяцев, но его ничего не остановило, и он пошел до конца», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Друг Анастасии Дмитрий рассказал, что все ее близкие были обеспокоены новостью о начале голодовки. «Фактически ей не оставили иного выбора, и ей пришлось пойти на этот крайний шаг, чтобы добиться справедливости в этом деле. Хорошо, что суд сегодня ее освободил, и больше нет необходимости в голодовке», - сказал он «Кавказскому узлу».

"Кавказский узел", что депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов обратился к главе Следкома с просьбой разобраться с неправомерным преследованием москвички Анастасии Гойсан.

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