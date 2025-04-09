Анастасия Гойсан объявила голодовку в СИЗО Махачкалы

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Москвичка Анастасия Гойсан, арестованная в Дагестане по обвинению в присвоении денег, объявила голодовку в следственном изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов обратился к главе Следкома с просьбой разобраться с неправомерным преследованием москвички Анастасии Гойсан, которая находится в СИЗО Махачкалы. Женщина утверждает, что ее арест организовал бывший сожитель, влиятельный уроженец Дагестана. Она настаивает, что никогда не была в Дагестане до того, как силовики доставили ее в республику и поместили под арест.

Бывшая танцовщица шоу-балета "Тодес" Анастасия Гойсан жила в гражданском браке с уроженцем Дагестана Ибрагимовым, работавшим в столичных налоговых органах. Во время совместной жизни Ибрагимов оформлял на Гойсан недвижимость, чтобы к нему "не было лишних вопросов", писал автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле". После очередного расставания пара договорилась о переоформлении и разделе имущества, но впоследствии Ибрагимов стал преследовать бывшую возлюбленную и организовал возбуждение против нее уголовного дела в Дагестане, где у него есть связи в правоохранительных органах, говорится в публикации блогера "Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера".

Голодовку Гойсан объявила 8 апреля, сообщил сегодня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Он отметил, что администрация махачкалинского СИЗО-1 подтвердила факт голодовки подследственной.

Хадулаев опубликовал в своем Telegram-канале фото рукописного заявления о начале голодовки. Москвичка пишет, что следователи за девять месяцев так и не назвали ей дату, когда она, по их версии, была в 2021 году в Махачкале и взяла деньги у потерпевшего Алиева. И потерпевший, и его двоюродный брат, с которым Гойсан в прошлом состояла в гражданском браке, эту дату "якобы забыли", говорится в записке.

"Я объявляю голодовку до тех пор, пока мне не назовут дату, когда я была в Махачкале и якобы брала деньги. С этой минуты я возлагаю ответственность за мою жизнь и здоровье на следственное управление (МВД РД) и прокуратуру РД, так как больше методов бороться с беззаконием у меня нет", - написала Гойсан.

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