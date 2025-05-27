Суд в Махачкале прекратил производство об аресте Анастасии Гойсан

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Кировский суд в Махачкале прекратил производство по ходатайству следователя о продлении меры пресечения в отношении Анастасии Гойсан, обвиняемой в присвоении денег.

Как писал "Кавказский узел", голодовку в изоляторе Гойсан объявила 8 апреля, обосновав свой протест тем, что что следователи за девять месяцев так и не назвали ей дату, когда она, по их версии, была в 2021 году в Махачкале и взяла деньги у потерпевшего Алиева. 10 апреля он была отпущена из-под стражи.

Бывшая танцовщица шоу-балета "Тодес" Анастасия Гойсан жила в гражданском браке с уроженцем Дагестана Ибрагимовым, работавшим в налоговых органах Москвы. Во время совместной жизни Ибрагимов оформлял на Гойсан недвижимость, чтобы к нему "не было лишних вопросов", писал автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле". После очередного расставания пара договорилась о переоформлении и разделе имущества, но впоследствии Ибрагимов стал преследовать бывшую возлюбленную и добился ее уголовного преследования в Дагестане, где у него есть связи в правоохранительных органах, говорится в публикации блогера "Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера". Сама Гойсан настаивает, что никогда не была в Дагестане до того, как силовики доставили ее туда и поместили под арест.

Решением Кировского суда Махачкалы производство по ходатайству следователя о продлении меры пресечения в отношении Анастасии Гойсан прекращено, сообщил сегодня глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "Она опять улетает в Москву и благодарит всех,кто за нее переживает!", - написал он

В начале мая Верховный суд Дагестана отменил решение Кировского суда, освободившего москвичку Анастасию Гойсан на время проведения следствия и рассмотрения дела в суде по существу. Она находилась в больнице Москвы и принять участие в Верховном суде РД не могла. Дело отправлено назад в Кировский суд для принятия решения о мере пресечения до вынесения судом приговора, сообщал ранее Хадулаев.

Как следует из карточки дела на сайте суда, материалы о продлении меры пресечения Анастасии Гойсан должны были быть рассмотрены 23 мая, но заседание было отложено на 27 мая.

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